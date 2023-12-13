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≡ В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48194
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 13.12.23 - 13:36
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Аварии и сбои в теплосетях, которые начались из-за резкого наступления холодов, сразу стали одной из самых насущных проблем и обсуждаемых тем у казахстанцев. Журналисты выяснили, что пишут и предлагают делать эксперты отрасли.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3660
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 14.12.23 - 09:22
#15
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Цитата:
ACROS:
то они взвыли и стали лоббировать и шантажировать власть о привлечении денег,

Всё это одно и то же , что с с/х товаропроизводителями или яркий пример тоже Костанайский автовокзал пока работает, деньгу гребём, как начало давать сбои так "Караул, куда государство смотрит". Опять таки вопрос, нужны ли нам эти огромные ТЭЦ, с километрами труб или перейти на схему с маленьким блочными котельными.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
975
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 14.12.23 - 10:55
#16
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КТЭК вакансии

Количество вакансий и зарплаты.
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