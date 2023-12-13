Отправлено: - 09:22

ACROS:

то они взвыли и стали лоббировать и шантажировать власть о привлечении денег,

Цитата:Всё это одно и то же , что с с/х товаропроизводителями или яркий пример тоже Костанайский автовокзал пока работает, деньгу гребём, как начало давать сбои так "Караул, куда государство смотрит". Опять таки вопрос, нужны ли нам эти огромные ТЭЦ, с километрами труб или перейти на схему с маленьким блочными котельными.