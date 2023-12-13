В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 13.12.23 - 13:36
Аварии и сбои в теплосетях, которые начались из-за резкого наступления холодов, сразу стали одной из самых насущных проблем и обсуждаемых тем у казахстанцев. Журналисты выяснили, что пишут и предлагают делать эксперты отрасли. Читать новость
Некому будет заменить ветеранов отрасли, придется звать иностранцев
Это касается всех отраслей. В том числе мою простую профессию. У нас наплодили только психологов и юристов а работать оказалась не кому)). С другой стороны нам выгодно. Мы не ищем работу, это работа нас ищет и зовет)
Он говорит, что сейчас довольно много людей старше 60 лет с большим опытом, большими знаниями, крутыми навыками в неплохой физической форме сидят дома, маются без работы, потому что их никуда не берут или повыгоняли только из-за возраста. Но они дадут фору любому 30-летнему.
Чешет и не моргнет глазом.. Ну, работают они в Зеленстроях или как их там, чистят дороги за 150-200 ойро. Ну, сделают они так же за 200 ойро трубу. И пирдец.. Чтобы профессия ценилась, надо хотя бы сделать зарплату 1500-2000 ойро. И туда табунами побегут. А делать очередных ЛОХОВ из себя, те, кто дома сидит в 60 лет, не позволят. Молодежь туда же..
Цитата://разрушали последние 33 года.// Цитата://эти годы в большинстве отраслей процветали воровство, кумовство, блат.// Цитата://"хлебные" должности расставляли своих родственников, земляков,// Цитата://В модернизацию инфраструктуры не вкладывались// Цитата://закономерный, неизбежный результат такой политики//
Правильно что его ЛИШИЛИ самовольно придуманного звания ЕБЛН - за ТРИДЦАТЬ лет он НИЧЕГО не сделал, даже не вывел страну в развитую державу с таим ОГРОМНЫМИ природными запасами, наоборот - развалил ПОЛНОСТЬЮ сельское хозяйство. Он только лишь ОБОГАТИЛ свою семью - все его достижения за тридцать лет.
Однажды один известный чиновник сказал, что произошло экономическое чудо, страна процветает и граждане счастливы. Пока я искал свое счастье, переезжал семь раз из барака в квартиру и обратно,бежал из разрушенного аркалыка куда глаза глядят,кто видел что такое дом без тепла, воды и света и врагу не пожелаешь
Так я же не про экономику, хотя можно и про неё. Смотрел прогулки пешехода не по туристическим местам Кубы. Средняя зарплата 17 долларов. Напомню до революции 1958 года уровень жизни кубинцев превышал среднеевропейский. Но они были недовольны , что Куба была загородным домом для отдыха американских миллиардеров и приходилось прислуживать им. Всегда будут люди недовольные тем , как они живут здесь и сейчас. А коммуналка я считаю была похерена как раз, потому, что хотели совместить несовместимое. Советские низкие цены на услуги и рыночную экономику для хозяев и высшего управленческого персонала. Работал с ними в конце 90х
Их можно взять только из двух источников: из кармана граждан и из государственной казны. И здесь нужен компромисс, потому что у государства проблема с деньгами, и у граждан то же самое
Не надо стеснятся. Компромисс легко решается. Поднять комунплаты для населения в 5 раз. Пипл проглотит. Не в первый раз же. Самое главное нужно экономить бюджет страны.Вдруг экспо - 2 и экспо-3 надо будет отгрохать. Нельзя ронять лицо перед иностранцами.
Почему то арабы смогли; почему то евреи на камнях и пустыне и с дефицитом воды создали самое передовое с/х; почему то его так называемый друг ( который даже не подозревает что есть такой Назарбаев) Ли Куан Ю на ПУСТОМ месте и без нефтегаза создал одно из самых передовых государств в мире;
Цитата:
saba: Выжили бы совхозы и колхозы в новых условиях большой вопрос
А, никто и не говорит что их надо было сохранять: - естественно форма собственности поменялась, но сам процесс производства с/х продукции, поголовье скота, птицы, инфраструктуру, кадры надо было сохранить, независимо от формы собственности - кушать то ВСЕ хотят. Стратегически ОН не смог всё это сделать.
Цитата:
saba: я же не про экономику,
То что в нашей стране не было войны или крупного межнационального конфликта или какой то заварушки из-за куска земли - то это не ЕГО заслуга- это ЗАСЛУГА целого народа, в основном коренного - ментальность нашего народа такова - Сталин не зря депортировал в Казахстан многие народы( не в Сибирь, не на Дальний Восток, или на Урал - там тоже земли хватает), а именно к нам потому что знал - что казахи - миролюбивый, доброжелательный и гостеприимный народ, в отличии от других народов. У нас душа широкая, это идёт в первую очередь - от необъятной земли завоеванной нашими далёкими предками- живи и работай Иван, Ганс, Ахмед - земли всем хватит.
Короче - его заслуг ни в чём НЕТ. Человек БЕЗДАРНО правил нами все эти 30 лет, которые прошли для страны ВПУСТУЮ. За эти годы он НИЧЕГО не создал, абсалютно НИЧЕГО.
Всем эти 30 лет плата за коммуналку шла в карманы владельцев этих ТОО, и они не поднимали вопросов о модернизации, тепрь когда советское оборудование поизносилось и стало требовать ремонта и не просто косметического, а КАПИТАЛЬНОГО - то они взвыли и стали лоббировать и шантажировать власть о привлечении денег, но не как из своих личных средств.
И они, сто пудов даю, проллобируют этот вопрос - в конечном итоге мы,( ответственные квартиросьёмщики), и заплатим: - как и когда - это технический вопрос, так же как и оплатили драконовский утильсбор, конский первичный платёж.
На специальность "теплоэнергетика" в Алматинском университете энергетики и связи в этом году не поступило ни одного студента. Еще пара лет — и специальность закроется. Некому будет заменить ветеранов отрасли, придется звать иностранцев.
При этом центральное отопление в нашей стране — важнейшее условие жизни, не просто бизнес.
ACROS: Почему то арабы смогли; почему то евреи на камнях и пустыне и с дефицитом воды создали самое передовое с/х;
Арабы сами ничего не делают,даже в носу за них ковыряются приглашенные индийцы. Разница технологическая огромная, нефть допустим в Ираке практически не требует очистки, её просто надо разделить на фракции. В нашей огромное количество парафина. для очистки которых и потребовались возможности западных компаний. Поэтому в нашей нефтянке практически нет ни Лукойла, ни Сибнефти. и это не потому , что они или мы такие тупые. Не было надобности в СССР разрабатывать такие сложные в работе месторождения, потому что были Тюмень, Азербайджан, Татарстан. ну и наша крошечная Эмбанефть. Поэтому учёные умы , и не думали в эту сторону оставили на потом.А западные компании они транснациональные, нефть по всему миру добывали и не раз с чем то подобным сталкивались.
Ну я не знаю захотели бы Вы жить в таком зарегулированном государстве. Где если едешь с работы пустой и не подобрал никого по дороге грозит немаленький штраф. И если огромное количество штрафов для дисциплинированных китайцев это не так страшно, то для свободолюбивого казаха это смерти подобно. Насчёт сельского хозяйства. Не напомните сколько лет уже твердят с/х товаропроизводителям отходить от пшеницы, лет 20 точно. Кто последовал призывам правительства? Нет, лучше просить запретить ввоз российской пшеницы. требовать субсидий и удешевлённой солярки. Ну не дано понять нашим "колхозникам"что себестоимость урожая 60 ц/га гораздо ниже , чем в лучшем случае 20 ц/га. А почему7 хлопот с пшеницей меньше, дотаций (могу соврать) дают не меньше, так зачем пыжиться, выдумывать что то новое. Ну и конечно обвинить кого то в своих бедах, без этого никак. Преимущество евреев как раз и состояло в том, что они пришли на голую землю, отнятую правда у арабов, им некого было обвинять в чём то . Они засучили рукава и стали работать.
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