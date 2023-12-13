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≡ «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48191
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
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Костанайский центр адаптации и поддержки семьи - это 5-этажный дом по пр. Кобланды батыра, 37. Гульжиян (женщина попросила не указывать ее фамилию) живет здесь с 28 ноября. Условия, предоставляемые государством, ее, мягко говоря, шокировали.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3658
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 08:43
#15
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Цитата:
Артем Марусич:
Худшие практики

Эти практики во всём мире одинаковы. Каков контингент, такие и клопы с тараканами и никакой дезинфекцией их не вытравить. А детский сад скорее всего для их детей. Разве было бы лучше если бы их дети в обычный детский садик этих насекомых потащили? Скорее всего негласно все с этим смирились, да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя. Не будешь же после дезинфекции , после каждого выхода в город всю одежду ещё выжаривать а женщина , которая жалуется , видимо недавно там. для неё это пока в диковинку. Вот окна действительно нужно делать!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3658
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 08:46
#16
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Цитата:
111:
замерзает, или спит в подъезде

Этих сначала в приёмник -распределитель , а потом на Мауленова, только там пить нельзя, они быстро оттуда сбегают. А чтобы попасть на Кобланды батыра 37, ещё похлопотать надо.
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