Отправлено: - 08:43

Артем Марусич:

Худшие практики

Цитата:Эти практики во всём мире одинаковы. Каков контингент, такие и клопы с тараканами и никакой дезинфекцией их не вытравить. А детский сад скорее всего для их детей. Разве было бы лучше если бы их дети в обычный детский садик этих насекомых потащили? Скорее всего негласно все с этим смирились, да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя. Не будешь же после дезинфекции , после каждого выхода в город всю одежду ещё выжаривать а женщина , которая жалуется , видимо недавно там. для неё это пока в диковинку. Вот окна действительно нужно делать!