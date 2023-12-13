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«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48191
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
Костанайский центр адаптации и поддержки семьи - это 5-этажный дом по пр. Кобланды батыра, 37. Гульжиян (женщина попросила не указывать ее фамилию) живет здесь с 28 ноября. Условия, предоставляемые государством, ее, мягко говоря, шокировали.
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Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
Что такое центр адаптации?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13735
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 16:29
Цитата:
Адаптируют семьи к реалиями современной жизни. Например как выжить в холодной комнате, как избавится от тараканов и тд. Помогают не на словах ,а на деле . Почувствовать всю прелесть и тяготы жизни. Особенно полезно тем кто верит хабару.
111:
Что такое центр адаптации?
Что такое центр адаптации?
Адаптируют семьи к реалиями современной жизни. Например как выжить в холодной комнате, как избавится от тараканов и тд. Помогают не на словах ,а на деле . Почувствовать всю прелесть и тяготы жизни. Особенно полезно тем кто верит хабару.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6523
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 16:39
Где живут очень бедные люди. Скоро выйдет из тюрьмы мой опекаемый детдомовских,оказывается ему скоро почти сорок лет,как говорится ни кола ни двора. Опять помыкается, украдёт что-нибудь иди побьет очередного несговорчивого потерпевшего и опять в тюрьму. Последний раз он мне так и заявил: не хочу я жить среди сытых и довольных. Не смог я убедить его ...
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 17:07
Цитата:
Бомжей?
А вообще, тогда не укладывается в голове, с какого перепуга там детский сад?
Клопы то бегают по всему дому, и дети этих клопов растаскивают по своим домам уже выходит.
Для бомжей думаю по СЭЗ должно быть отдельностоящее здание, как для больных туберкулезом или сифилисом..
Куда смотрит здравоохренение?
Vit:
Адаптируют семьи к реалиями современной жизни.
Адаптируют семьи к реалиями современной жизни.
Бомжей?
А вообще, тогда не укладывается в голове, с какого перепуга там детский сад?
Клопы то бегают по всему дому, и дети этих клопов растаскивают по своим домам уже выходит.
Для бомжей думаю по СЭЗ должно быть отдельностоящее здание, как для больных туберкулезом или сифилисом..
Куда смотрит здравоохренение?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3658
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 17:14
Там не бомжи, там много было раньше во всяком случае инвалидов, сироты там жили, у кого много детей и мало денег, в общем малообеспеченные люди. Для бомжей по моему по Мауленова приют.
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 17:53
Цитата:
Не понял.
Вот идет человек по улице, замерзает, или спит в подъезде, его куда?
А сироты?
Я с 9ти лет сирота, блин, ну ночевал на жд вокзале, по знакомым, на автовокзале, в деревнях ошивался, но меня никто не заселял в какой то там центр..
saba:
Там не бомжи, там много было раньше во всяком случае инвалидов, сироты там жили, у кого много детей и мало денег, в общем малообеспеченные люди
Там не бомжи, там много было раньше во всяком случае инвалидов, сироты там жили, у кого много детей и мало денег, в общем малообеспеченные люди
Не понял.
Вот идет человек по улице, замерзает, или спит в подъезде, его куда?
А сироты?
Я с 9ти лет сирота, блин, ну ночевал на жд вокзале, по знакомым, на автовокзале, в деревнях ошивался, но меня никто не заселял в какой то там центр..
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 17:54
Это что, заявление на арендное жилье кто пишет?
Так их же тысячи.
И всех туда временно заселяют?
Так их же тысячи.
И всех туда временно заселяют?
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 18:17
Комментарий удален модератором.
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 18:22
Условия там для проживания нормальные! Вахтёры закалённые в рукопашных боях.Но контингент там мама дорогая...
Здание напротив К8...одна сторона для осужденных но имеющих малолетних детей..другой подъезд цент адоптпции короче жесть..
Здание напротив К8...одна сторона для осужденных но имеющих малолетних детей..другой подъезд цент адоптпции короче жесть..
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 18:23
Вообще то журналистам рекомендую посетить это заведение в праздничный день..вечером
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 00:48
Комментарий удален модератором.
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 00:53
Цитата:
....я не сирота но ночевал и жил на вокзале тоже,чёт я тебя там незамечал,мы шанхайские каждую сабаку там знали.Ты может на второго Кустаная вокзале ночевал ?
111:
Я с 9ти лет сирота, блин, ну ночевал на жд вокзале
Я с 9ти лет сирота, блин, ну ночевал на жд вокзале
....я не сирота но ночевал и жил на вокзале тоже,чёт я тебя там незамечал,мы шанхайские каждую сабаку там знали.Ты может на второго Кустаная вокзале ночевал ?
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 00:55
Цитата:
....кто не верит хабару тот значит не слава патриот
Vit:
Особенно полезно тем кто верит хабару.
Особенно полезно тем кто верит хабару.
....кто не верит хабару тот значит не слава патриот
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 559
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 06:53
Худшие практики Нью-Йорка теперь и в Костанае.
Я правильно понял, детский сад в доме с клопами и тараканами? Это типа, с биологическим уклоном чтоль?
Я правильно понял, детский сад в доме с клопами и тараканами? Это типа, с биологическим уклоном чтоль?
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