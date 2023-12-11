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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50844 Данное название является историческим наследием!Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50844 В такое непростое время неужели это самая главная проблема? Сколько сфер жизни граждан которые действительно нуждаются во внимание.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50844 К тому же сейчас при экономической сложной ситуация нерационально заниматься переименованием села (замена бланков, вывесок, печатей и прочие сопутствующие расходы) - это недопустимая расточительность.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50844 большинство жителей против переименования.Источник:

юля елиссева:

Затоболовка ведь сразу стала мегаполисом круче Нью-Йорка сразу после пермименования в Тобыл.

Житель КСК:

В целом из статьи звучит так, если переименуют то перестану любить родину и уеду от сюда.

Цитата:поселок октябрьский есть и возле лисаковскаи еще в паре районовпоселки-клоны и копии и названия у всех одинаковыеууух история!)Цитата:война? революция? 90ые на дворе? какое непростое время то?что мешает на карте переименовать очередной поселок? большевики умудрялись в голод (причем не утрированный а реальный) бегать и массово города и села переименовыватьниче жеЦитата:заметил когда очень надо все сразу вспоминают про расточительство тратить деньги на переименование которое копейки стоит)Цитата:ни данных ни выкладкигде это большинство? Цитата:а ну да до переименования же там Токио было на месте самодуровкипотом злые переименовщики пришли и сказали что теперь тут будет нью йорк Цитата:все же любят свои поселки только из за названиябыл бы не октябрьский а ноябрьский то оттуда вмиг все население уехало бы