Отправлено: - 17:42

что в свою очередь обеспечит сохранность автодорог общего пользования и улиц населенных пунктов.

Цитата:Не че они не обеспечат. Просто деньги на ветер . У нас дороги сами по себе плывут и без перегрузок и ваще без автомобилей. Даже тротуары разрушаются. Для пешеходов тоже надо поставить эти САИСы)