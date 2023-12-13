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≡ На каких дорогах в области появятся новые комплексы для определения перегруза машин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48191
На каких дорогах в области появятся новые комплексы для определения перегруза машин
Отправлено: 13.12.23 - 17:42
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Первый такой на дороге местного значения установлен в этом году около Садчиковки, два ранее установленных действуют близ Федоровки и Аулиеколя. Как считают в управлении пассажирского транспорта и автодорог, в ближайшее время нужны еще четыре.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13735
Re: На каких дорогах в области появятся новые комплексы для...
Отправлено: 13.12.23 - 17:42
#1
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Цитата:
что в свою очередь обеспечит сохранность автодорог общего пользования и улиц населенных пунктов.

Не че они не обеспечат. Просто деньги на ветер . У нас дороги сами по себе плывут и без перегрузок и ваще без автомобилей. Даже тротуары разрушаются. Для пешеходов тоже надо поставить эти САИСы)
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4424
Re: На каких дорогах в области появятся новые комплексы для...
Отправлено: 13.12.23 - 23:59
#2
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Пусть ставят где-то на границе! А то получается, с перегрузом проедут половину области, и только около Костаная их определят...
Где ум у наших чиновников???!!! :-o
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