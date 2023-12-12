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Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48190
Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
Отправлено: 12.12.23 - 14:07
Информация прозвучала сегодня, 12 декабря, на заседании областного акимата. В этом году объем грузоперевозок, в том числе транзитных, в регионе существенно вырос. Требуется подтянуть инфраструктуру.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 371
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:07
Интересно, нормальный многоместный туалет заложат в проект (как на самом КПП, так и в конце очереди)?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1340
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:14
А я думаю что проблема в кадрах,а не в ширине дороги! Если бы все "окошки" работали то не было бы и очереди!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5354
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:59
Цитата://Строительно-монтажные работы планируется начать в 2025 год//
Это ПСД, потом само строительство в 2025 году- короче только в 2026 году увеличиться ( считаем что модернизация прошла успешно и ничто не разворовано) пропускная способность таможенного поста, теперь вопрос:
1) рост перевозок - 22% (2023 год) + 22%(2024 год) + 22% (2025 год) = 66 % рост за три года.
2) планируемая модернизация рассчитана на эти 66% роста??
3) или после 2026 года снова будут МОДЕРНИЗИРОВАТЬ по аналогии с псевдо-эрзац-гранитными БОРДЮРАМИ ???
Это ПСД, потом само строительство в 2025 году- короче только в 2026 году увеличиться ( считаем что модернизация прошла успешно и ничто не разворовано) пропускная способность таможенного поста, теперь вопрос:
1) рост перевозок - 22% (2023 год) + 22%(2024 год) + 22% (2025 год) = 66 % рост за три года.
2) планируемая модернизация рассчитана на эти 66% роста??
3) или после 2026 года снова будут МОДЕРНИЗИРОВАТЬ по аналогии с псевдо-эрзац-гранитными БОРДЮРАМИ ???
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 17:24
Что-то где-то я краем уха слышал про "свободное передвижение товаров, услуг и рабочей силы" в рамках ЕАЭС... Показалось?
Ибо, по логике, это самое "свободное передвижение" предполагает не расширение, а, скорее, ликвидацию этих ПП... Вплоть до простого шлагбаума с одним пограничником для проверки документов. А то и вообще свободный, без кавычек, проезд. "Как в Европе", на которую у нас так любят ссылаться.
Но, сдаётся мне, нашим чиновникам это никак не выгодно. Такие деньги мимо их кармана протекать будут. Это ж они и до инфарктов дойдут...
Ибо, по логике, это самое "свободное передвижение" предполагает не расширение, а, скорее, ликвидацию этих ПП... Вплоть до простого шлагбаума с одним пограничником для проверки документов. А то и вообще свободный, без кавычек, проезд. "Как в Европе", на которую у нас так любят ссылаться.
Но, сдаётся мне, нашим чиновникам это никак не выгодно. Такие деньги мимо их кармана протекать будут. Это ж они и до инфарктов дойдут...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5354
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 18:59
Цитата:
От Назарбаева, в его лекции перед студентами МГУ.
Идея то правильная, раз в одном сообществе живём, только как всегда извратили: - Россия свои правила под себя и разработала на правах сильного, ну и наши в ответ то же что нибудь придумывают, то карантин, то сибирская язва, то киргизам что нибудь впрягут или узбекам из-за воды то же что нибудь придумают.
Skeptic:
краем уха слышал
краем уха слышал
От Назарбаева, в его лекции перед студентами МГУ.
Идея то правильная, раз в одном сообществе живём, только как всегда извратили: - Россия свои правила под себя и разработала на правах сильного, ну и наши в ответ то же что нибудь придумывают, то карантин, то сибирская язва, то киргизам что нибудь впрягут или узбекам из-за воды то же что нибудь придумают.
Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
Отправлено: 12.12.23 - 22:58
Цитата:
Так любой дурак на месте России правила под себя делал бы.
Кто ж виноват, что с нашей стороны беззубые переговорщики выступают, не способные отстаивать интересы своей страны?
[Исправлено: Skeptic, 12.12.2023 - 22:59]
ACROS:
Россия свои правила
Россия свои правила
Так любой дурак на месте России правила под себя делал бы.
Кто ж виноват, что с нашей стороны беззубые переговорщики выступают, не способные отстаивать интересы своей страны?
[Исправлено: Skeptic, 12.12.2023 - 22:59]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3652
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 13.12.23 - 09:21
Цитата:
Не только нашим! У чиновников нет национальности и государства. Везде гнут свою линию. В 2015 году был внутри российского пограничного поста и читал ведомственную пограничную газету. На первой странице как раз про свободное перемещение всего и вся, на второй обсуждается программа усиления госграницы в Челябинской области с внедрением в степи датчиков движения и т.д. стоимостью несколько миллиардов рублей.
Skeptic:
Но, сдаётся мне, нашим чиновникам это никак не выгодно.
Но, сдаётся мне, нашим чиновникам это никак не выгодно.
Не только нашим! У чиновников нет национальности и государства. Везде гнут свою линию. В 2015 году был внутри российского пограничного поста и читал ведомственную пограничную газету. На первой странице как раз про свободное перемещение всего и вся, на второй обсуждается программа усиления госграницы в Челябинской области с внедрением в степи датчиков движения и т.д. стоимостью несколько миллиардов рублей.
Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
Отправлено: 13.12.23 - 20:56
Цитата:
Это немного разные вещи.
Кому прятать нечего, тот по дороге поедет открыто.
В степи границу переходят только те, кому есть чего бояться. Их надо вылавливать по любому.
saba:
с внедрением в степи датчиков движения
с внедрением в степи датчиков движения
Это немного разные вещи.
Кому прятать нечего, тот по дороге поедет открыто.
В степи границу переходят только те, кому есть чего бояться. Их надо вылавливать по любому.
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