Отправлено: - 20:46

Ильяс:

Когда уже до вас дойдет, Государство - это мы с вами,

Цитата:В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды,а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.(с) Джордж Оруэлл