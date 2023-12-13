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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 14:02
#14311
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 14:23
#14312
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Цитата:
saba:
Не помню в каком далёком году Хрущёв тоже обещал что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Однако что то пошло не так и далее по тексту..... Кайрата


Обещании, пустых слов с кузькиной матерью много было, но заветный коммунизм Н.Хрущев, Л.Брежнев и другие, так и не построили. Про царей, генеральных секретарей, холопы и советский народ, в своё время хорошо отзывался. В фильме Иван Васильевич говорил: Какая собака? не позволю про царя такие песни петь!

Иван Васильевич в своё время, про коммунизм, сказал бы наверное так: Супостаты, дьяволы окаянные - не бывать коммунизму, уймитесь!

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 14:30
#14313
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Цитата:
saba:
будем жить при коммунизме.


Программа КПСС - принятая на 22 партсъезде.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 14:32
#14314
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Цитата:
saba:
Дёмушкин он лауреат нобелевской премии?Если нет, тогда он для меня не авторитет Как ютуб не посмотришь столько умных голов вещают. Наверное действительно умные, раз сумели на болтовне деньги заработать!


Авторитет или не авторитет? Для меня эти выражения, близкие к воровскому жаргону, обычно в народе говорят, уважаешь или не уважаешь? Вещают то, действительно многие, как выше отметил источников разных много.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3652
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 15:29
#14315
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1.Общепризнанное значение, влияние."Пользоваться большим авторитетом"
2.Лицо, пользующееся влиянием, признанием."Крупный авторитет в химии"
Не нашёл воровского жаргона!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 15:43
#14316
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Цитата:
saba:
1.Общепризнанное значение, влияние. "Пользоваться большим авторитетом"
2.Лицо, пользующееся влиянием, признанием."Крупный авторитет в химии"
Не нашёл воровского жаргона!


Так, вы выше вообще загнули, Дёмушкин, якобы не Нобелевский лауреат, поэтому не авторитет, отметил в моём понимании авторитет другое.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 15:48
#14317
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Цитата:
saba:
Дёмушкин он лауреат нобелевской премии? Если нет, тогда он для меня не авторитет


В Казахстане нет ни одного лауреата Нобелевской премии, тогда по вашему, у нас нет авторитетных граждан, в разных отраслях?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3652
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 15:50
#14318
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Цитата:
Kairat stayer:
Дёмушкин, якобы не Нобелевский лауреат,

Шютка юмора, иносказание, расписался в полном своём невежестве, оказывается я совсем не знаю, кто такой Дёмушкин!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 16:01
#14319
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Цитата:
saba:
Шютка юмора, иносказание, расписался в полном своём невежестве, оказывается я совсем не знаю, кто такой Дёмушкин!


Д.Дёмушкин - русский националист, сейчас не тот, который в 90 годах бегал, с различными нелицеприятными лозунгами. В настоящее время, на мой взгляд, он более приземлённые проблемы поднимает. Болеет душой за народ и хочет чтобы страна процветала. Хочет чтобы демография поднялась у коренных народов, против того, чтобы было неконтролируемое перемещение мигрантов из азиатских стран, соответственно замещение одних народов другими и.т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3652
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 16:03
#14320
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Цитата:
Kairat stayer:
сейчас не тот

Всё равно не знаю!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 16:11
#14321
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Цитата:
Kairat stayer:
настоящее время, на мой взгляд, он более приземлённые проблемы поднимает. Болеет душой за народ и хочет чтобы страна процветала. Хоч

Мне кажется он ловит хайп, хотя беседы его конечно интересны.
Как будто он не нацик, а экономист..
Если есть время, смотрю его, если попадется.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 16:14
#14322
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Цитата:
saba:
Всё равно не знаю!


Ну, ничего страшного, всё нормально. Он высказывает своё личное мнение, основываясь на факты, приводит цифры, есть свой электорат практически во всех регионах РФ, с которыми находиться в постоянном контакте. Часто помогает малоимущим, лично развозит еду пожилым людям в регионы и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 16:19
#14323
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Цитата:
111:
Мне кажется он ловит хайп, хотя беседы его конечно интересны. Как будто он не нацик, а экономист..


Признан политзаключённым, не сломался, почти два с половиной года отсидел в местах не столь отдалённых.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3652
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 17:19
#14324
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Вроде солдата нет, а всё равно красным полыхнуло. Культурный сайт, а вы по нему ненормативной лексикой! Нельзя так!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3652
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 20:37
#14325
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Смотрел сейчас новости 31 канала.Классная игрушка у наших властей получается, почерпнутая видимо из "Интернационала".
Весь Мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый Мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.
Сюжет был о том, что в Казахстане будут возрождать дачные общества, вроде на них крест уже поставили, большинство уже хотели переводить под ИЖС и вот на тебе!
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