Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае

Отправлено: - 20:06

На автовкзале наверное аренда непомерна )))

а в сити поставил палатки а дальше пробьлемы продавцов, свет я надеюсь сделали..

последний раз там были , куча фонарей и ни один не горит, зато на набережной круглый год свет