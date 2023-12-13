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≡ "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48190
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 11:39
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Немало казахстанцев заболевают раком и совершают суициды из-за жизни в "неправильном" часовом поясе. Такое мнение высказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9626
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 18:57
#15
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Цитата:
111:
Тоже чувствую, что печень что то болит..

Это не печень,она не болит,там что рядом с печенью находиться оно болит.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13735
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 19:01
#16
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Цитата:
111: Тоже чувствую, что печень что то болит.. Думал от пива, а вон оно как оказывается..
Иди проверяйся. Я тебе без шуток говорю Мой друг тоже любитель пива, так в онкологию залетел. Жить без пива не мог. Современное Пиво это смертельный яд.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3649
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 19:09
#17
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Цитата:
Добринцофф:
,там что рядом с печенью

Может пружина от матраца . А забыл у него же ещё шлагбаум в спальне, жаловался как то Максафу. Видимо в бок упирается :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34345
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 19:13
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Это не печень,она не болит,там что рядом с печенью находиться оно

Цитата:
Vit:
Иди проверяйся. Я

Там вырезать весь желчный надо, хирурги два года назад сказали ходи пока, сколько можешь, а то крякнешь на операции..
Теперь хожу, пока что, но под нож все равно придется..
Хотя ..
Ладно, часовой пояс может поменяется, еще полгода прохожу может..
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