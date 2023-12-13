Отправлено: - 19:01

111: Тоже чувствую, что печень что то болит.. Думал от пива, а вон оно как оказывается..

Цитата:Иди проверяйся. Я тебе без шуток говорю Мой друг тоже любитель пива, так в онкологию залетел. Жить без пива не мог. Современное Пиво это смертельный яд.