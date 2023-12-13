Отправлено: - 18:27

saba:

сами освоить не могли

saba:

Выжили бы совхозы и колхозы в новых условиях большой вопрос

saba:

я же не про экономику,

Цитата:Почему то арабы смогли; почему то евреи на камнях и пустыне и с дефицитом воды создали самое передовое с/х; почему то его так называемый друг ( который даже не подозревает что есть такой Назарбаев) Ли Куан Ю на ПУСТОМ месте и без нефтегаза создал одно из самых передовых государств в мире;Цитата:А, никто и не говорит что их надо было сохранять: - естественно форма собственности поменялась, но сам процесс производства с/х продукции, поголовье скота, птицы, инфраструктуру, кадры надо было сохранить, независимо от формы собственности - кушать то ВСЕ хотят. Стратегически ОН не смог всё это сделать.Цитата:То что в нашей стране не было войны или крупного межнационального конфликта или какой то заварушки из-за куска земли - то это не ЕГО заслуга- это ЗАСЛУГА целого народа, в основном коренного - ментальность нашего народа такова - Сталин не зря депортировал в Казахстан многие народы( не в Сибирь, не на Дальний Восток, или на Урал - там тоже земли хватает), а именно к нам потому что знал - что казахи - миролюбивый, доброжелательный и гостеприимный народ, в отличии от других народов.У нас душа широкая, это идёт в первую очередь - от необъятной земли завоеванной нашими далёкими предками- живи и работай Иван, Ганс, Ахмед - земли всем хватит.Короче - его заслуг ни в чём НЕТ. Человек БЕЗДАРНО правил нами все эти 30 лет, которые прошли для страны ВПУСТУЮ.За эти годы он НИЧЕГО не создал, абсалютно НИЧЕГО.