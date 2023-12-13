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≡ "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48190
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 11:39
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Немало казахстанцев заболевают раком и совершают суициды из-за жизни в "неправильном" часовом поясе. Такое мнение высказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3647
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 11:39
#1
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Сколько лет до этого этими же словами, ссылками на тех же самых учёных и общественное мнение те же самые министры(утрирую) объясняли ровно противоположное!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3647
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 11:43
#2
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Я не сторонник перевода часов, как и не противник. Меня просто всё это поражает. Сколько лет прошло после развала СССР, а дело 25 того съезда КПСС торжествует, всегда нужно поддержать политику партии и правительства. Завтра какой нибудь "большой человек" скажет мы неправильно живём по григорианскому календарю, будем жить по календарю майя, какова будет позиция этих министров и этих учёных? Вопрос по моему риторический.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
597
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 13:05
#3
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На самом деле, нет ни одного (!) рецензированного научного исследования, которое бы подтверждало такие гипотезы.
Самый высокий уровень самоубийств в скандинавских странах, что связывают с повышенным уровнем мелатонина в крови скандинавов, а на это влияет малое количество солнечного света вообще, а не режим дня. У нас, как ни двигай начало рабочего дня, солнца меньше не становится. Как человек, не понимающий что такое научный подход в принципе, может делать такие популистские и скоропалительные заявления? Цель какая? Народ напугать?

Я за жизнь по природному времени. Но я против околонаучной болтовни, которая только дискредитирует тему.

[Исправлено: Елена Пикельная, 13.12.2023 - 13:07]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3647
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 13:51
#4
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Цитата:
Елена Пикельная:
Но я против околонаучной болтовни, которая только дискредитирует тему.

Это на болтовня ,это твёрдое следование генеральной линии. если кому то не лень , можно покопаться и найти в архивах НГ прямо противоположные заявления правительства. И неважно. что может быть там другой министр. Главное это не мнение народа,главное , что там "наверху" решили.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5351
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 14:26
#5
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Цитата:
saba:
те же самые министры(утрирую) объясняли ровно противоположное!


Тут я думаю, ВСЁ зависит от того как и КТО их (министров, акимов) ПНЁТ в одно место и в нужном направлении.
Те же акимы и министры - при назарбаевском старом казахстане пели ОДНО, теперь при токаевском якобы новом казахстане, те же самые министры и акимы, поют про то же самое уже уже ДРУГОМУ.
Наука, учёные, исследования и прочие научные штучки - НЕ ИГРАЮТ никакой роли.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6523
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 15:32
#6
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Я был школьником, часы двигал два раза в год весной и осенью, с телевизора умные люди что-то там говорили, все соглашались и до сих пор я как-то не задумывался, а правильно ли я живу, а почему расцело так рано или темнеет поздно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14505
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 15:42
#7
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Цитата:
У министерства же, напротив, выводы целой комиссии ученых и экспертов - от профессоров-физиологов до исследователей физики звезд и туманностей.

Источник:


пока читал ухохотался
абсолютно те же аргументы с которыми бегали наши активисты теперь министры взяли на вооружение
это супер ирония судьбы))
когда нам ведлер и нурхожаев терли по ушам приводя какой то бред про суициды и про хроноциды наши любители накинуть овна на вентилятор лишь бы против правительства с умным видом продвигали их как народных ревнителей и защитников закрывая глаза на их легкую бредовость))
теперь же оказалось что правительство может нести эту пургу и само) причем ссылаясь на этих же активистов и "ученых" хронобилогов туманистов

и что? что то не так он сказал? все то же самое и про суициды и то что нефиг там возмущаться каким то алматинцам! нам активистам ой тоесть министрам уже виднее как вам жить надо и по какому времени!!!

что? что говорите? голосование ?референдум? вы че ваще оборзели? какие могут голосования по научной теме? у нас тут УЧЕНЫЕ доказали что часовые пояса вредны! а жить надо по западному времени всей стране! НИКАКИХ голосований как хотим так и будет! вот вам учебник за 6 класс по географии! учите!)))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3647
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 15:57
#8
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Теперь нужно срочно Ведлер и Нурхожаева отправлять в командировку в ВКО и Алматы для передачи опыта. Может скинемся? И будет вечный сериал с движением часовых стрелок взад и вперёд! А можно ещё замутить переход на мусульманское летоисчисление, представляете вся Европа и весь остальной мир старые, у них 21 век , а мы такие молодые , у нас всего 15 й
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 16:13
#9
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Цитата:
abaika95:
УЧЕНЫЕ доказали что часовые пояса вредны!

А вообще как жить тогда?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
151
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 16:30
#10
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Люди болеют, устают не от часовых поясов наверно, а от изношенности от социальных проблем. Если у человека нет проблем, голова не болит, что надо платить кредиты ипотеку , кормить детей, то ему хоть куда часы переводи . У нас как всегда "бог солнца" виноват во всех проблемах в государстве и все начинают самим себе доказывать и другим, что даааа живем мы как то не так и от часовых поясов и неправильного времени все наши проблемы, не там копать надо и не то решать .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13734
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 16:51
#11
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Цитата:
nmv85:
Согласен. Не верю что люди болеют от часовых поясов. Я каждый месяц их меня по 4-5 поясов. И здоров как бык. Наоборот учёные говорят болеют от переживаний, кредиты, дети, будущее итд.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14505
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 17:12
#12
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Цитата:
111:
А вообще как жить тогда?

жить как жили в двух поясах для всей страны
никакого биологического влияния проживания не по "природному" времени нет
все это натягивание совы на глобус и сказки для сектантов от мира хреноты
в кызылорде вон перевели время и количество онкобольных выросло
нурхожаев чет не хочет это комментировать никак)

переведем сейчас всю страну на 1 пояс и население уже реально будет долго привыкать и страдать из за этого
это уже эксперимент реальный "а давайте" посмотрим че будет с людьми в стране если мы растянутую территорию где реальных 4 пояса зажмем в 1? че будет?
возмущение будет особенно на востоке
оно им надо в 3 ночи свет в окно и закат в 9 вечера а в горах вообще чуть ли не в 7 летом
кому понадобилось город миллионник алмату и промышленные города (усть каман, семипалатниск, экибас, риддер) сажать в темноту? чтобы относительный центр и запад при этом жили при солнце? видать экономисты что то там подсчитали и вывели норму потребления электричества по регионам, и восток им надо посадить так чтобы потребление у них выросло не зря же электроэнергия на 50% дорожает с 1 января а правительство носится с идеей строительства АЭС для обеспечения работы олигархических криптоферм
все к одному. и активисты наши сейчас медальки от АП получат за прекрасную проведенную работу по промывке мозгов населению
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 17:58
#13
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Цитата:
abaika95:
кызылорде вон перевели время и количество онкобольных выросло нурхожаев чет не хочет

Тоже чувствую, что печень что то болит..
Думал от пива, а вон оно как оказывается..
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