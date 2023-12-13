Отправлено: - 17:12

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А вообще как жить тогда?

Цитата:жить как жили в двух поясах для всей страныникакого биологического влияния проживания не по "природному" времени нетвсе это натягивание совы на глобус и сказки для сектантов от мира хренотыв кызылорде вон перевели время и количество онкобольных вырослонурхожаев чет не хочет это комментировать никак)переведем сейчас всю страну на 1 пояс и население уже реально будет долго привыкать и страдать из за этогоэто уже эксперимент реальный "а давайте" посмотрим че будет с людьми в стране если мы растянутую территорию где реальных 4 пояса зажмем в 1? че будет?возмущение будет особенно на востокеоно им надо в 3 ночи свет в окно и закат в 9 вечера а в горах вообще чуть ли не в 7 летомкому понадобилось город миллионник алмату и промышленные города (усть каман, семипалатниск, экибас, риддер) сажать в темноту? чтобы относительный центр и запад при этом жили при солнце? видать экономисты что то там подсчитали и вывели норму потребления электричества по регионам, и восток им надо посадить так чтобы потребление у них выросло не зря же электроэнергия на 50% дорожает с 1 января а правительство носится с идеей строительства АЭС для обеспечения работы олигархических криптофермвсе к одному. и активисты наши сейчас медальки от АП получат за прекрасную проведенную работу по промывке мозгов населению