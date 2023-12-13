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≡ «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48190
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
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Костанайский центр адаптации и поддержки семьи - это 5-этажный дом по пр. Кобланды батыра, 37. Гульжиян (женщина попросила не указывать ее фамилию) живет здесь с 28 ноября. Условия, предоставляемые государством, ее, мягко говоря, шокировали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
#1
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Что такое центр адаптации?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13734
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 16:29
#2
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Цитата:
111:
Что такое центр адаптации?

Адаптируют семьи к реалиями современной жизни. Например как выжить в холодной комнате, как избавится от тараканов и тд. Помогают не на словах ,а на деле . Почувствовать всю прелесть и тяготы жизни. Особенно полезно тем кто верит хабару.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6523
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 16:39
#3
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Где живут очень бедные люди. Скоро выйдет из тюрьмы мой опекаемый детдомовских,оказывается ему скоро почти сорок лет,как говорится ни кола ни двора. Опять помыкается, украдёт что-нибудь иди побьет очередного несговорчивого потерпевшего и опять в тюрьму. Последний раз он мне так и заявил: не хочу я жить среди сытых и довольных. Не смог я убедить его ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 17:07
#4
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Цитата:
Vit:
Адаптируют семьи к реалиями современной жизни.

Бомжей?
А вообще, тогда не укладывается в голове, с какого перепуга там детский сад?
Клопы то бегают по всему дому, и дети этих клопов растаскивают по своим домам уже выходит.
Для бомжей думаю по СЭЗ должно быть отдельностоящее здание, как для больных туберкулезом или сифилисом..
Куда смотрит здравоохренение?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3647
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 13.12.23 - 17:14
#5
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Там не бомжи, там много было раньше во всяком случае инвалидов, сироты там жили, у кого много детей и мало денег, в общем малообеспеченные люди. Для бомжей по моему по Мауленова приют.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 17:53
#6
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Цитата:
saba:
Там не бомжи, там много было раньше во всяком случае инвалидов, сироты там жили, у кого много детей и мало денег, в общем малообеспеченные люди

Не понял.
Вот идет человек по улице, замерзает, или спит в подъезде, его куда?
А сироты?
Я с 9ти лет сирота, блин, ну ночевал на жд вокзале, по знакомым, на автовокзале, в деревнях ошивался, но меня никто не заселял в какой то там центр..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 17:54
#7
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Это что, заявление на арендное жилье кто пишет?
Так их же тысячи.
И всех туда временно заселяют?
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