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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48190
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае
Отправлено: 13.12.23 - 17:22
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Ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Костанайской области пройдет уже в эту субботу, в День независимости. Как и прежде, отдел предпринимательства областного центра обещает, что цены на продукцию будут на 15-20% ниже рыночных.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26129
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в...
Отправлено: 13.12.23 - 17:22
#1
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Ярмарка, в такие морозы? :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в...
Отправлено: 13.12.23 - 17:45
#2
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А где Автовокзал?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34344
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в...
Отправлено: 13.12.23 - 17:46
#3
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Цитата:
drakon:
Ярмарка, в такие морозы?

В морозы лучше, хотя вроде немного теплее будет, если верить погоде
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