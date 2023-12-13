НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На каких дорогах в области появятся новые комплексы для определения перегруза машин
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48190
На каких дорогах в области появятся новые комплексы для определения перегруза машин
Отправлено: 13.12.23 - 17:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый такой на дороге местного значения установлен в этом году около Садчиковки, два ранее установленных действуют близ Федоровки и Аулиеколя. Как считают в управлении пассажирского транспорта и автодорог, в ближайшее время нужны еще четыре.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13734
Re: На каких дорогах в области появятся новые комплексы для...
Отправлено: 13.12.23 - 17:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что в свою очередь обеспечит сохранность автодорог общего пользования и улиц населенных пунктов.

Не че они не обеспечат. Просто деньги на ветер . У нас дороги сами по себе плывут и без перегрузок и ваще без автомобилей. Даже тротуары разрушаются. Для пешеходов тоже надо поставить эти САИСы)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS