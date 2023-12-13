Отправлено: - 14:23

saba:

Не помню в каком далёком году Хрущёв тоже обещал что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Однако что то пошло не так и далее по тексту..... Кайрата

Цитата:Обещании, пустых слов с кузькиной матерью много было, но заветный коммунизм Н.Хрущев, Л.Брежнев и другие, так и не построили. Про царей, генеральных секретарей, холопы и советский народ, в своё время хорошо отзывался. В фильме Иван Васильевич говорил: Какая собака? не позволю про царя такие песни петь!Иван Васильевич в своё время, про коммунизм, сказал бы наверное так: Супостаты, дьяволы окаянные - не бывать коммунизму, уймитесь!Подробнее здесь: