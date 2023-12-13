saba: Не помню в каком далёком году Хрущёв тоже обещал что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Однако что то пошло не так и далее по тексту..... Кайрата
Обещании, пустых слов с кузькиной матерью много было, но заветный коммунизм Н.Хрущев, Л.Брежнев и другие, так и не построили. Про царей, генеральных секретарей, холопы и советский народ, в своё время хорошо отзывался. В фильме Иван Васильевич говорил: Какая собака? не позволю про царя такие песни петь!
Иван Васильевич в своё время, про коммунизм, сказал бы наверное так: Супостаты, дьяволы окаянные - не бывать коммунизму, уймитесь!
saba: Дёмушкин он лауреат нобелевской премии?Если нет, тогда он для меня не авторитет Как ютуб не посмотришь столько умных голов вещают. Наверное действительно умные, раз сумели на болтовне деньги заработать!
Авторитет или не авторитет? Для меня эти выражения, близкие к воровскому жаргону, обычно в народе говорят, уважаешь или не уважаешь? Вещают то, действительно многие, как выше отметил источников разных много.
saba: Шютка юмора, иносказание, расписался в полном своём невежестве, оказывается я совсем не знаю, кто такой Дёмушкин!
Д.Дёмушкин - русский националист, сейчас не тот, который в 90 годах бегал, с различными нелицеприятными лозунгами. В настоящее время, на мой взгляд, он более приземлённые проблемы поднимает. Болеет душой за народ и хочет чтобы страна процветала. Хочет чтобы демография поднялась у коренных народов, против того, чтобы было неконтролируемое перемещение мигрантов из азиатских стран, соответственно замещение одних народов другими и.т.д.
Ну, ничего страшного, всё нормально. Он высказывает своё личное мнение, основываясь на факты, приводит цифры, есть свой электорат практически во всех регионах РФ, с которыми находиться в постоянном контакте. Часто помогает малоимущим, лично развозит еду пожилым людям в регионы и.т.д.
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