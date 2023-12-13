Отправлено: - 17:53

saba:

Там не бомжи, там много было раньше во всяком случае инвалидов, сироты там жили, у кого много детей и мало денег, в общем малообеспеченные люди

Цитата:Не понял.Вот идет человек по улице, замерзает, или спит в подъезде, его куда?А сироты?Я с 9ти лет сирота, блин, ну ночевал на жд вокзале, по знакомым, на автовокзале, в деревнях ошивался, но меня никто не заселял в какой то там центр..