Я не сторонник перевода часов, как и не противник. Меня просто всё это поражает. Сколько лет прошло после развала СССР, а дело 25 того съезда КПСС торжествует, всегда нужно поддержать политику партии и правительства. Завтра какой нибудь "большой человек" скажет мы неправильно живём по григорианскому календарю, будем жить по календарю майя, какова будет позиция этих министров и этих учёных? Вопрос по моему риторический.
На самом деле, нет ни одного (!) рецензированного научного исследования, которое бы подтверждало такие гипотезы. Самый высокий уровень самоубийств в скандинавских странах, что связывают с повышенным уровнем мелатонина в крови скандинавов, а на это влияет малое количество солнечного света вообще, а не режим дня. У нас, как ни двигай начало рабочего дня, солнца меньше не становится. Как человек, не понимающий что такое научный подход в принципе, может делать такие популистские и скоропалительные заявления? Цель какая? Народ напугать?
Я за жизнь по природному времени. Но я против околонаучной болтовни, которая только дискредитирует тему.
Елена Пикельная: Но я против околонаучной болтовни, которая только дискредитирует тему.
Это на болтовня ,это твёрдое следование генеральной линии. если кому то не лень , можно покопаться и найти в архивах НГ прямо противоположные заявления правительства. И неважно. что может быть там другой министр. Главное это не мнение народа,главное , что там "наверху" решили.
saba: те же самые министры(утрирую) объясняли ровно противоположное!
Тут я думаю, ВСЁ зависит от того как и КТО их (министров, акимов) ПНЁТ в одно место и в нужном направлении. Те же акимы и министры - при назарбаевском старом казахстане пели ОДНО, теперь при токаевском якобы новом казахстане, те же самые министры и акимы, поют про то же самое уже уже ДРУГОМУ. Наука, учёные, исследования и прочие научные штучки - НЕ ИГРАЮТ никакой роли.
Я был школьником, часы двигал два раза в год весной и осенью, с телевизора умные люди что-то там говорили, все соглашались и до сих пор я как-то не задумывался, а правильно ли я живу, а почему расцело так рано или темнеет поздно
пока читал ухохотался абсолютно те же аргументы с которыми бегали наши активисты теперь министры взяли на вооружение это супер ирония судьбы)) когда нам ведлер и нурхожаев терли по ушам приводя какой то бред про суициды и про хроноциды наши любители накинуть овна на вентилятор лишь бы против правительства с умным видом продвигали их как народных ревнителей и защитников закрывая глаза на их легкую бредовость)) теперь же оказалось что правительство может нести эту пургу и само) причем ссылаясь на этих же активистов и "ученых" хронобилогов туманистов
и что? что то не так он сказал? все то же самое и про суициды и то что нефиг там возмущаться каким то алматинцам! нам активистам ой тоесть министрам уже виднее как вам жить надо и по какому времени!!!
что? что говорите? голосование ?референдум? вы че ваще оборзели? какие могут голосования по научной теме? у нас тут УЧЕНЫЕ доказали что часовые пояса вредны! а жить надо по западному времени всей стране! НИКАКИХ голосований как хотим так и будет! вот вам учебник за 6 класс по географии! учите!)))
Теперь нужно срочно Ведлер и Нурхожаева отправлять в командировку в ВКО и Алматы для передачи опыта. Может скинемся? И будет вечный сериал с движением часовых стрелок взад и вперёд! А можно ещё замутить переход на мусульманское летоисчисление, представляете вся Европа и весь остальной мир старые, у них 21 век , а мы такие молодые , у нас всего 15 й
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