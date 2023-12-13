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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50871 У министерства же, напротив, выводы целой комиссии ученых и экспертов - от профессоров-физиологов до исследователей физики звезд и туманностей.Источник:

Цитата:пока читал ухохоталсяабсолютно те же аргументы с которыми бегали наши активисты теперь министры взяли на вооружениеэто супер ирония судьбы))когда нам ведлер и нурхожаев терли по ушам приводя какой то бред про суициды и про хроноциды наши любители накинуть овна на вентилятор лишь бы против правительства с умным видом продвигали их как народных ревнителей и защитников закрывая глаза на их легкую бредовость))теперь же оказалось что правительство может нести эту пургу и само) причем ссылаясь на этих же активистов и "ученых" хронобилогов туманистови что? что то не так он сказал? все то же самое и про суициды и то что нефиг там возмущаться каким то алматинцам! нам активистам ой тоесть министрам уже виднее как вам жить надо и по какому времени!!!что? что говорите? голосование ?референдум? вы че ваще оборзели? какие могут голосования по научной теме? у нас тут УЧЕНЫЕ доказали что часовые пояса вредны! а жить надо по западному времени всей стране! НИКАКИХ голосований как хотим так и будет! вот вам учебник за 6 класс по географии! учите!)))