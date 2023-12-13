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В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48187
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 13.12.23 - 13:36
Аварии и сбои в теплосетях, которые начались из-за резкого наступления холодов, сразу стали одной из самых насущных проблем и обсуждаемых тем у казахстанцев. Журналисты выяснили, что пишут и предлагают делать эксперты отрасли.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13730
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 13:36
Цитата:
Это касается всех отраслей. В том числе мою простую профессию. У нас наплодили только психологов и юристов а работать оказалась не кому)).
С другой стороны нам выгодно. Мы не ищем работу, это работа нас ищет и зовет)
Некому будет заменить ветеранов отрасли, придется звать иностранцев
Это касается всех отраслей. В том числе мою простую профессию. У нас наплодили только психологов и юристов а работать оказалась не кому)).
С другой стороны нам выгодно. Мы не ищем работу, это работа нас ищет и зовет)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34332
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 13:51
Цитата:
Чешет и не моргнет глазом..
Ну, работают они в Зеленстроях или как их там, чистят дороги за 150-200 ойро.
Ну, сделают они так же за 200 ойро трубу.
И пирдец..
Чтобы профессия ценилась, надо хотя бы сделать зарплату 1500-2000 ойро.
И туда табунами побегут.
А делать очередных ЛОХОВ из себя, те, кто дома сидит в 60 лет, не позволят.
Молодежь туда же..
Он говорит, что сейчас довольно много людей старше 60 лет с большим опытом, большими знаниями, крутыми навыками в неплохой физической форме сидят дома, маются без работы, потому что их никуда не берут или повыгоняли только из-за возраста. Но они дадут фору любому 30-летнему.
Чешет и не моргнет глазом..
Ну, работают они в Зеленстроях или как их там, чистят дороги за 150-200 ойро.
Ну, сделают они так же за 200 ойро трубу.
И пирдец..
Чтобы профессия ценилась, надо хотя бы сделать зарплату 1500-2000 ойро.
И туда табунами побегут.
А делать очередных ЛОХОВ из себя, те, кто дома сидит в 60 лет, не позволят.
Молодежь туда же..
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1175
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 14:00
Цитата:
Цитата:
Пусть оплатит тот, кто до такого довел за 30 лет
При чем здесь люди?
разрушали последние 33 года.
Цитата:
откуда брать деньги. Их можно взять только из двух источников: из кармана граждан и из государственной казны
Пусть оплатит тот, кто до такого довел за 30 лет
При чем здесь люди?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5351
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 14:40
Цитата://разрушали последние 33 года.//
Цитата://эти годы в большинстве отраслей процветали воровство, кумовство, блат.//
Цитата://"хлебные" должности расставляли своих родственников, земляков,//
Цитата://В модернизацию инфраструктуры не вкладывались//
Цитата://закономерный, неизбежный результат такой политики//
Правильно что его ЛИШИЛИ самовольно придуманного звания ЕБЛН - за ТРИДЦАТЬ лет он НИЧЕГО не сделал, даже не вывел страну в развитую державу с таим ОГРОМНЫМИ природными запасами, наоборот - развалил ПОЛНОСТЬЮ сельское хозяйство.
Он только лишь ОБОГАТИЛ свою семью - все его достижения за тридцать лет.
Так что Саба, не стоит его благодарит
Цитата://эти годы в большинстве отраслей процветали воровство, кумовство, блат.//
Цитата://"хлебные" должности расставляли своих родственников, земляков,//
Цитата://В модернизацию инфраструктуры не вкладывались//
Цитата://закономерный, неизбежный результат такой политики//
Правильно что его ЛИШИЛИ самовольно придуманного звания ЕБЛН - за ТРИДЦАТЬ лет он НИЧЕГО не сделал, даже не вывел страну в развитую державу с таим ОГРОМНЫМИ природными запасами, наоборот - развалил ПОЛНОСТЬЮ сельское хозяйство.
Он только лишь ОБОГАТИЛ свою семью - все его достижения за тридцать лет.
Так что Саба, не стоит его благодарит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6522
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 15:16
Однажды один известный чиновник сказал, что произошло экономическое чудо, страна процветает и граждане счастливы. Пока я искал свое счастье, переезжал семь раз из барака в квартиру и обратно,бежал из разрушенного аркалыка куда глаза глядят,кто видел что такое дом без тепла, воды и света и врагу не пожелаешь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3643
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 15:40
Цитата:
Так я же не про экономику, хотя можно и про неё. Смотрел прогулки пешехода не по туристическим местам Кубы. Средняя зарплата 17 долларов. Напомню до революции 1958 года уровень жизни кубинцев превышал среднеевропейский. Но они были недовольны , что Куба была загородным домом для отдыха американских миллиардеров и приходилось прислуживать им.
Всегда будут люди недовольные тем , как они живут здесь и сейчас. А коммуналка я считаю была похерена как раз, потому, что хотели совместить несовместимое.
Советские низкие цены на услуги и рыночную экономику для хозяев и высшего управленческого персонала. Работал с ними в конце 90х
ACROS:
Так что Саба, не стоит его благодарит
Так что Саба, не стоит его благодарит
Так я же не про экономику, хотя можно и про неё. Смотрел прогулки пешехода не по туристическим местам Кубы. Средняя зарплата 17 долларов. Напомню до революции 1958 года уровень жизни кубинцев превышал среднеевропейский. Но они были недовольны , что Куба была загородным домом для отдыха американских миллиардеров и приходилось прислуживать им.
Всегда будут люди недовольные тем , как они живут здесь и сейчас. А коммуналка я считаю была похерена как раз, потому, что хотели совместить несовместимое.
Советские низкие цены на услуги и рыночную экономику для хозяев и высшего управленческого персонала. Работал с ними в конце 90х
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3643
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 13.12.23 - 15:44
Цитата:
Которые мы технологически сами освоить не могли и даже Россия , более продвинутая тоже не могла.
Цитата:
Выжили бы совхозы и колхозы в новых условиях большой вопрос
Цитата:
С этим согласен полностью.
ACROS:
таим ОГРОМНЫМИ природными запасами,
таим ОГРОМНЫМИ природными запасами,
Которые мы технологически сами освоить не могли и даже Россия , более продвинутая тоже не могла.
Цитата:
ACROS:
развалил ПОЛНОСТЬЮ сельское хозяйство.
развалил ПОЛНОСТЬЮ сельское хозяйство.
Выжили бы совхозы и колхозы в новых условиях большой вопрос
Цитата:
ACROS:
ОБОГАТИЛ свою семью -
ОБОГАТИЛ свою семью -
С этим согласен полностью.
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