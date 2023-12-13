Отправлено: - 13:51

Он говорит, что сейчас довольно много людей старше 60 лет с большим опытом, большими знаниями, крутыми навыками в неплохой физической форме сидят дома, маются без работы, потому что их никуда не берут или повыгоняли только из-за возраста. Но они дадут фору любому 30-летнему.

Цитата:Чешет и не моргнет глазом..Ну, работают они в Зеленстроях или как их там, чистят дороги за 150-200 ойро.Ну, сделают они так же за 200 ойро трубу.И пирдец..Чтобы профессия ценилась, надо хотя бы сделать зарплату 1500-2000 ойро.И туда табунами побегут.А делать очередных ЛОХОВ из себя, те, кто дома сидит в 60 лет, не позволят.Молодежь туда же..