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≡ Почему костанайцы не могут восстановить водительское удостоверение после его лишения?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48187
Почему костанайцы не могут восстановить водительское удостоверение после его лишения?
Отправлено: 13.12.23 - 14:59
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Такой вопрос в редакцию "НГ" прислал читатель. По словам мужчины, после того, как он был лишен водительского удостоверения, восстановить его в спецЦОНе не удается. Причем эта ситуация не решается с ноября.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6522
Re: Почему костанайцы не могут восстановить водительское...
Отправлено: 13.12.23 - 14:59
#1
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неужели у сотрудника железная мошонка,чтобы так культурно вымогать мзду. Не верю чтобы база работала только для одних услуг, а другим приходить через два месяца, даже если и так, чего им не хватает наладить для всех
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