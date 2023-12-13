Re: Почему костанайцы не могут восстановить водительское...

Отправлено: - 14:59

неужели у сотрудника железная мошонка,чтобы так культурно вымогать мзду. Не верю чтобы база работала только для одних услуг, а другим приходить через два месяца, даже если и так, чего им не хватает наладить для всех