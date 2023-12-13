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≡ "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48185
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 11:39
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Немало казахстанцев заболевают раком и совершают суициды из-за жизни в "неправильном" часовом поясе. Такое мнение высказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 11:39
#1
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Сколько лет до этого этими же словами, ссылками на тех же самых учёных и общественное мнение те же самые министры(утрирую) объясняли ровно противоположное!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Re: "Неправильный" часовой пояс может спровоцировать...
Отправлено: 13.12.23 - 11:43
#2
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Я не сторонник перевода часов, как и не противник. Меня просто всё это поражает. Сколько лет прошло после развала СССР, а дело 25 того съезда КПСС торжествует, всегда нужно поддержать политику партии и правительства. Завтра какой нибудь "большой человек" скажет мы неправильно живём по григорианскому календарю, будем жить по календарю майя, какова будет позиция этих министров и этих учёных? Вопрос по моему риторический.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
597
"Неправильный" часовой пояс может спровоцировать рак и суициды - казахстанский министр
Отправлено: 13.12.23 - 13:05
#3
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На самом деле, нет ни одного (!) рецензированного научного исследования, которое бы подтверждало такие гипотезы.
Самый высокий уровень самоубийств в скандинавских странах, что связывают с повышенным уровнем мелатонина в крови скандинавов, а на это влияет малое количество солнечного света вообще, а не режим дня. У нас, как ни двигай начало рабочего дня, солнца меньше не становится. Как человек, не понимающий что такое научный подход в принципе, может делать такие популистские и скоропалительные заявления? Цель какая? Народ напугать?

Я за жизнь по природному времени. Но я против околонаучной болтовни, которая только дискредитирует тему.

[Исправлено: Елена Пикельная, 13.12.2023 - 13:07]
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