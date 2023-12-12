Отправлено: - 12:19

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Ну наконец то.. Наконец то российские пропагандисты признали, что говорил и я в начале войны, что война началась из за олигархических торговых потоков на Запад.. Чтобы убрать посредника.. То то..

Цитата:Так, в начале СВО, войны, без малого два года тому назад К.Шахназаров говорил совсем другое, противоположное мнение, мол нужно денацифицировать и демилитаризовать Украину. В свою очередь не безызвестный Е.Пригожин отмечал, что в Украине не встречал нацистов и.т.д.Действительно рынок Запада для поставки сырья, в частности нефти и газа был лакомым кусочком, в настоящее поставки ограничены. Почти четыре года тому назад в декабре 2019 года отмечал, ниже как обычно процитирую самого себя. Но, что-то пошло не плану у великих россиян. Ещё в далеком 2008 году, намечали, что в 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов в месяц. Значит предпосылки были, однако пошли не тем путём, интервенция в Грузию, позже В Украину, Сирию, соответственно цивилизованный мир ответил санкциями и.т.д.На мой взгляд война не скоро окончится, ранее отмечал, что борьба ресурсов будет на первом месте, политики и далее будут плести всякие многоходовочки, как третьи лица будем наблюдать. Как отметил выше, процитирую (декабрь 2019 года:Kairat stayer: В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.Подробнее здесь: