Почему в Умани все на иврите? Надписи здесь на улицах - на двух или трех языках: Причина прибытия в Умань все возрастающего числа религиозных евреев, счет которым идет уже на тысячи - могила основателя брацлавского хасидизма ребе Нахмана. Именно на могилу к нему приезжают из Израиля и других стран колоритно выглядящие пейсатые иудеи. Каждый хасид считает своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана – основателя этого течения. Во время паломничества в Умань хасиды учат мальчиков Торе. Считается также, что встретить новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы сулит очень счастливый следующий год.
Skeptic: А особо "одарённые" продолжают верить этому бреду про "агрессивную Россию".
Простите, а дайте пожалуйста определение пересечению вооруженных сил одной страны суверенных границ другой страны с последующим отторжением в свою пользу части территории. Если сумеете доказать, что это не агрессия, тогда конечно же мы Вам поверим
Это демонстрация обелить во всём и всегда одну сторону конфликта, " наши всегда белые и пушистые". Вот только что то не особо получается. Правда я совсем не понял при чём здесь история? Если брать её в качестве оправдания с каких времён начинать? Напомню начинается всё с первобытнообщинного строя. Если не брать во внимание неандертальцев с синантропами.
111: Ну наконец то.. Наконец то российские пропагандисты признали, что говорил и я в начале войны, что война началась из за олигархических торговых потоков на Запад.. Чтобы убрать посредника.. То то..
Так, в начале СВО, войны, без малого два года тому назад К.Шахназаров говорил совсем другое, противоположное мнение, мол нужно денацифицировать и демилитаризовать Украину. В свою очередь не безызвестный Е.Пригожин отмечал, что в Украине не встречал нацистов и.т.д.
Действительно рынок Запада для поставки сырья, в частности нефти и газа был лакомым кусочком, в настоящее поставки ограничены. Почти четыре года тому назад в декабре 2019 года отмечал, ниже как обычно процитирую самого себя. Но, что-то пошло не плану у великих россиян. Ещё в далеком 2008 году, намечали, что в 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов в месяц. Значит предпосылки были, однако пошли не тем путём, интервенция в Грузию, позже В Украину, Сирию, соответственно цивилизованный мир ответил санкциями и.т.д.
На мой взгляд война не скоро окончится, ранее отмечал, что борьба ресурсов будет на первом месте, политики и далее будут плести всякие многоходовочки, как третьи лица будем наблюдать. Как отметил выше, процитирую (декабрь 2019 года:
Kairat stayer: В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.
Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.
Ниже по ссылке в видео с 28 минуты Д.Дёмушкин отмечает, что Россия самая нищая страна в Европе, несмотря на несметные богатства, неимоверные залежи и живёт как страна третьего мира, четверть граждан находятся за чертой бедности. Со слов Д.Демушкина и его подписчиков зарплаты в регионах от 10 до 40 тысяч, ну никак, как выше планировали в концепции 2700 долларов США.
Однако, федеральные каналы вещают обратное, вот-вот якобы светлое будущее наступить, информационное поле одно, смотрим и альтернативные источники и.т.д. В целом, там-же ведь, приняли законы против фейков, предоставления недостоверной информации. Получается кто врёт и предоставляет недостоверную информацию.
Дёмушкин он лауреат нобелевской премии?Если нет, тогда он для меня не авторитет Как ютуб не посмотришь столько умных голов вещают. Наверное действительно умные, раз сумели на болтовне деньги заработать!
Сейчас ещё смотрел новости из разряда :"Такого ещё не строили". В Бурятии собираются строить супер колонию, вроде тоже то ли самая большая, то ли одна из самых больших в мире! Правда люди чего то возмущаются. Ну на всех не угодишь!
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