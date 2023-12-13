Отправлено: - 12:47

Ильяс:

Когда уже до вас дойдет

Цитата:Да никогда! Как там у Ленина про государство. Буржуазное государство-орган классового господства, а пролетарское государство, это орган подавления классовых врагов. В каком из этих государств Вы живёте не знаю.В моём понимании, государство это орган управления народом, обладающий кроме всего прочего карательными и фискальными функциями. А налоги это дань которую мы отдаём государству , чтобы не сильно докучало нам.Поэтому когда говорят, это наши деньги, мне просто смешно.Интересно говорил ли батрак барину когда отдавал оброк,это мои деньги, ты должен потратить их рачительно!