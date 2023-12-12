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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21266
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 12:05
#14296
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Цитата:
YESNO:
очень удобно применять двойные стандарты .

Весь мир так построен
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 12:32
#14297
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 14:39
#14298
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Цитата:
maxsaf:
А от чего ты своего сына так пытаешься уберечь насильно?

Хм..
До сих пор непонятно?
Разумеется от войны, Безумца садят править до 2050го, и в течении 10-15ти лет нужно что то предпринимать.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3709
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 19:06
#14299
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Почему в Умани все на иврите?
Надписи здесь на улицах - на двух или трех языках: Причина прибытия в Умань все возрастающего числа религиозных евреев, счет которым идет уже на тысячи - могила основателя брацлавского хасидизма ребе Нахмана. Именно на могилу к нему приезжают из Израиля и других стран колоритно выглядящие пейсатые иудеи.
Каждый хасид считает своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана – основателя этого течения. Во время паломничества в Умань хасиды учат мальчиков Торе. Считается также, что встретить новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы сулит очень счастливый следующий год.

[Исправлено: таноми52, 12.12.2023 - 19:12]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3709
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.12.23 - 19:09
#14300
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Не смотря ни ни что!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 07:41
#14301
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Ну наконец то..
Наконец то российские пропагандисты признали, что говорил и я в начале войны, что война началась из за олигархических торговых потоков на Запад..
Чтобы убрать посредника..
То то..

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 09:29
#14302
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Цитата:
Skeptic:
А особо "одарённые" продолжают верить этому бреду про "агрессивную Россию".

Простите, а дайте пожалуйста определение пересечению вооруженных сил одной страны суверенных границ другой страны с последующим отторжением в свою пользу части территории. Если сумеете доказать, что это не агрессия, тогда конечно же мы Вам поверим
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 09:30
#14303
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Уф, кажется ничего лишнего не написал, только факты!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 09:39
#14304
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Цитата:
Skeptic:
Это демонстрация незнания истории

Это демонстрация обелить во всём и всегда одну сторону конфликта, " наши всегда белые и пушистые". Вот только что то не особо получается. Правда я совсем не понял при чём здесь история? Если брать её в качестве оправдания с каких времён начинать? Напомню начинается всё с первобытнообщинного строя. Если не брать во внимание неандертальцев с синантропами.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 12:19
#14305
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Цитата:
111:
Ну наконец то.. Наконец то российские пропагандисты признали, что говорил и я в начале войны, что война началась из за олигархических торговых потоков на Запад.. Чтобы убрать посредника.. То то..


Так, в начале СВО, войны, без малого два года тому назад К.Шахназаров говорил совсем другое, противоположное мнение, мол нужно денацифицировать и демилитаризовать Украину. В свою очередь не безызвестный Е.Пригожин отмечал, что в Украине не встречал нацистов и.т.д.

Действительно рынок Запада для поставки сырья, в частности нефти и газа был лакомым кусочком, в настоящее поставки ограничены. Почти четыре года тому назад в декабре 2019 года отмечал, ниже как обычно процитирую самого себя. Но, что-то пошло не плану у великих россиян. Ещё в далеком 2008 году, намечали, что в 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов в месяц. Значит предпосылки были, однако пошли не тем путём, интервенция в Грузию, позже В Украину, Сирию, соответственно цивилизованный мир ответил санкциями и.т.д.

На мой взгляд война не скоро окончится, ранее отмечал, что борьба ресурсов будет на первом месте, политики и далее будут плести всякие многоходовочки, как третьи лица будем наблюдать. Как отметил выше, процитирую (декабрь 2019 года:

Kairat stayer: В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.

Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 12:35
#14306
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Ниже по ссылке в видео с 28 минуты Д.Дёмушкин отмечает, что Россия самая нищая страна в Европе, несмотря на несметные богатства, неимоверные залежи и живёт как страна третьего мира, четверть граждан находятся за чертой бедности. Со слов Д.Демушкина и его подписчиков зарплаты в регионах от 10 до 40 тысяч, ну никак, как выше планировали в концепции 2700 долларов США.

Однако, федеральные каналы вещают обратное, вот-вот якобы светлое будущее наступить, информационное поле одно, смотрим и альтернативные источники и.т.д. В целом, там-же ведь, приняли законы против фейков, предоставления недостоверной информации. Получается кто врёт и предоставляет недостоверную информацию.

Подробнее здесь:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 12:53
#14307
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Цитата:
Kairat stayer:
щё в далеком 2008 году, намечали, что в 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов в месяц.

Не помню в каком далёком году Хрущёв тоже обещал что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Однако что то пошло не так и далее по тексту..... Кайрата

[Исправлено: saba, 13.12.2023 - 12:54]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 13:22
#14308
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Дёмушкин он лауреат нобелевской премии?Если нет, тогда он для меня не авторитет 8-) :-) Как ютуб не посмотришь столько умных голов вещают. Наверное действительно умные, раз сумели на болтовне деньги заработать!

[Исправлено: saba, 13.12.2023 - 13:30]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 13:44
#14309
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Цитата:
таноми52:

Сейчас ещё смотрел новости из разряда :"Такого ещё не строили". В Бурятии собираются строить супер колонию, вроде тоже то ли самая большая, то ли одна из самых больших в мире! Правда люди чего то возмущаются. Ну на всех не угодишь!
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