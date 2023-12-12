Отправлено: - 13:46

111:

Но

Цитата:Нашего бывшего елбасы - снова прокатили: - когда же ему дадут ??И книгу недавно почему то написал, которую распространили в узких, ну в очень узких кругах, где он себя обелил до такой степени, что - вот он - явный претендент на Нобелевку.Я думаю и судя по биографии лауреатов, тут секрет простой в получении Нобелевки по миру: - надо в обязательном порядке выкрикнуть пару лозунгов против действующего режима власти и отсидеть пару лет в тюряге.Крикнуть то он сможет наверное, но вот захочет ли сделать второе ?