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Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48185
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 10:51
Премия 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех», вручена ее детям Али и Киане Рахмани.
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Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 10:51
Странно.
Хотела жить по европейски, уехала бы сразу в Ойропу.
Иран это мусульманская страна, и идти против мусульман в мусульманской стране, это приговор.
Хотела жить по европейски, уехала бы сразу в Ойропу.
Иран это мусульманская страна, и идти против мусульман в мусульманской стране, это приговор.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3198
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:02
Цитата:
Во времена правления шаха Иран был вполне себе светской страной. Но потом к власти пришли религиозные фанатики.
111:
идти против мусульман в мусульманской стране, это приговор.
идти против мусульман в мусульманской стране, это приговор.
Во времена правления шаха Иран был вполне себе светской страной. Но потом к власти пришли религиозные фанатики.
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:07
Цитата:
Ну, народ их выбрал.
Тут ничего не поделать.
Ближайший союзник Ирана, тоже вон, в который раз там выбирают Безумца, и ничего, живут нормально, хотя и без унитазов, воды, газа и угля, да и без денег.
Но Безумца каждый раз вот выбирают..
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 11:08]
юля елиссева:
Но потом к власти пришли религиозные фанатики
Но потом к власти пришли религиозные фанатики
Ну, народ их выбрал.
Тут ничего не поделать.
Ближайший союзник Ирана, тоже вон, в который раз там выбирают Безумца, и ничего, живут нормально, хотя и без унитазов, воды, газа и угля, да и без денег.
Но Безумца каждый раз вот выбирают..
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 11:08]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1340
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:07
Цитата:
Вчера смотрел Настю Туман про Иран и был удивлён что на улицах стали попадаться непокрытые женщины. А в 70е да,было оч хорошо в Иране и вполне возможно начнут трезветь от фанатизма и норм заживут. И смотр у них вообще нитак всё печально как говорят.
юля елиссева:
правления шаха Иран был
правления шаха Иран был
Вчера смотрел Настю Туман про Иран и был удивлён что на улицах стали попадаться непокрытые женщины. А в 70е да,было оч хорошо в Иране и вполне возможно начнут трезветь от фанатизма и норм заживут. И смотр у них вообще нитак всё печально как говорят.
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:16
А Иран мощнейшая мусульманская страна.
Казахстану следовало бы поучиться у них, как стать действительно Великой страной.
По законам Шариата начать отрезать руки всем ворам, коррупционерам, и тд.
И тогда мы как они, начнем производить самолеты, атомные бомбы, те же Шахеды..
Нам не хватает только какого то толчка.
Казахстану следовало бы поучиться у них, как стать действительно Великой страной.
По законам Шариата начать отрезать руки всем ворам, коррупционерам, и тд.
И тогда мы как они, начнем производить самолеты, атомные бомбы, те же Шахеды..
Нам не хватает только какого то толчка.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5348
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 13:46
Цитата:
Нашего бывшего елбасы - снова прокатили: - когда же ему дадут ??
И книгу недавно почему то написал, которую распространили в узких, ну в очень узких кругах, где он себя обелил до такой степени, что - вот он - явный претендент на Нобелевку.
Я думаю и судя по биографии лауреатов, тут секрет простой в получении Нобелевки по миру: - надо в обязательном порядке выкрикнуть пару лозунгов против действующего режима власти и отсидеть пару лет в тюряге.
Крикнуть то он сможет наверное, но вот захочет ли сделать второе ?
111:
Но
Но
Нашего бывшего елбасы - снова прокатили: - когда же ему дадут ??
И книгу недавно почему то написал, которую распространили в узких, ну в очень узких кругах, где он себя обелил до такой степени, что - вот он - явный претендент на Нобелевку.
Я думаю и судя по биографии лауреатов, тут секрет простой в получении Нобелевки по миру: - надо в обязательном порядке выкрикнуть пару лозунгов против действующего режима власти и отсидеть пару лет в тюряге.
Крикнуть то он сможет наверное, но вот захочет ли сделать второе ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5348
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 13:48
Цитата:
Кстати: - он наверное снова или в очередной раз "Человек года", по версии NYT.
111:
Безумца
Безумца
Кстати: - он наверное снова или в очередной раз "Человек года", по версии NYT.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 558
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 13.12.23 - 10:49
Цитата:
Ну если сейчас, в 2023-ем году, имея доступ к интернету люди считают что в РФ, Казахстане и РБ выборы проходят честно, то как они проходили в 80-ом на гребне революции сразу после монархии?
Вот не уверен я, что люди тогда понимали, что такое демократические институты, а более того, смогли за год революции их построить и использовать.
Нам в современном мире 30-ти лет не хватило.
111:
Ну, народ их выбрал
Ну, народ их выбрал
Ну если сейчас, в 2023-ем году, имея доступ к интернету люди считают что в РФ, Казахстане и РБ выборы проходят честно, то как они проходили в 80-ом на гребне революции сразу после монархии?
Вот не уверен я, что люди тогда понимали, что такое демократические институты, а более того, смогли за год революции их построить и использовать.
Нам в современном мире 30-ти лет не хватило.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3637
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 13.12.23 - 11:35
Цитата:
А мы и сейчас не понимаем. Яркое свидетельство недавние выборы глав районных и городских акиматов. Поставили телегу впереди лошади. Якобы народные выборы, но на старой основе. Когда "демократично" выбранный аким города Рудного должен беспрекословно подчиняться "недемократично" назначенному акиму области, когда вся структура по прежнему настроена на жёсткое единоначалие,не отработаны взаимосвязи между городскими и областными структурами и т.д. Просто популизм и профанация
Артем Марусич:
люди тогда понимали, что такое демократические институты,
люди тогда понимали, что такое демократические институты,
А мы и сейчас не понимаем. Яркое свидетельство недавние выборы глав районных и городских акиматов. Поставили телегу впереди лошади. Якобы народные выборы, но на старой основе. Когда "демократично" выбранный аким города Рудного должен беспрекословно подчиняться "недемократично" назначенному акиму области, когда вся структура по прежнему настроена на жёсткое единоначалие,не отработаны взаимосвязи между городскими и областными структурами и т.д. Просто популизм и профанация
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