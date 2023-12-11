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≡ Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48183
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 14:26
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Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, около 12:36, по адресу ул. Энергетиков, 1 в жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан). По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3628
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 11.12.23 - 14:26
#1
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Судя по фото никакой это не хлопок, а самый настоящий взрыв. Опять чиновничий птичий язык? Всем добра, надеюсь что люди будут живы и здоровы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34326
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 11.12.23 - 14:32
#2
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Цитата:
saba:
Судя по фото никакой это не хлопок, а

Интересно, кто то внятно может объяснить, что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?
Так там взорвалось или хлопнуло?
И тут же:

Цитата:
Из-за взрыва обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около 7 человек.


Так что это было?
Может ЩЕЛЧОК?
Тогда Щёлкнуло?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
558
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 02:29
#3
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Хлопок… Нужно на законодательном уровне этот новояз запретить. Это же просто издевательство над родственниками пострадавших.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
558
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 02:33
#4
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Люди что? Умерли в результате хлопка? От смеха чтоль разорвало? Как этот язык антиутопии через границу то просачивается?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1154
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 08:25
#5
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Сейчас везде так, вместо взрыва хлопок, вместо наводнения подтопление, вместо пожара возгорание. Этим видимо уменьшают степень эмоционального воздействия на свое руководство, в первую очередь, ну и на публику во вторую. Ведь за взрыв можно из теплого кресла вылететь, на а за хлопок лишь пальчиком погрозит.
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
6
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 08:59
#6
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Цитата:
Артем Марусич:
Хлопок… Нужно на законодательном уровне этот новояз запретить.


Это не новояз .

Это совершенно обычный технический термин, в документальных описаниях пожарной опасности смесей газов имеются три вида опасностей: вспышка, хлопок и взрыв.
При вспышке увеличение давления продуктов сгорания (газа) практически не происходит. Газ быстро сгорает, ярко освещая всё вокруг.
При хлопке газа уже возникает повышение давления. Оно вызывает звуковые эффекты, но разрушений при этом не наблюдается.
Взрыв газа отличается от «хлопка» большей скоростью распространения фронта пламени и резким возрастанием давления, которое может стать причиной разрушения технологического оборудования и строительных конструкций. (Google)
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
371
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 12.12.23 - 09:49
#7
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Цитата:
111:
что такое хлопок, и че он отличается от взрыва?

Насколько помню - хлопок это детонация горючего вещества без последующего возгарания и/или термического поражения людей и/или конструкций. Взрыв с возгарантием и/или термическим воздействием. Поэтому есть термо-барический взврыв (а не хлопок) хотя по механизму они идентичны - детонация распыленной горючей смеси. Эти термины используют узкая прослойка спецов для общения между собой. Для большинства обывателей и то и другое взрыв. Но поскольку МЧС и пр. военизированные структуры наиболее часто встречающиеся с детонациями и взрывами очень формализированные, речь их представителей очень канцеляризирована и без терминов они не могут. По этой причине у разных диванных критиков происходят детонации.....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34326
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 10:59
#8
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Не взрыв, а хлопок.
Не пожар, а задымление.
Не наводнение, а подтопление.
Не повышение цен, а их индексация.
Не крушение воздушного судна, а жёсткая посадка.
Не падение доходов, а изменение соотношения трат и доходов.
Не коррупция, а упущения со стороны отдельных чиновников.
Не сокращения, а оптимизация.
Не утонул, а погрузился под воду..

Ну и тд.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3198
Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 11:00
#9
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Цитата:
111:
Не утонул, а погрузился под воду..

не бомбардировка, а поддержка с воздуха
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
558
Re: Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в...
Отправлено: 13.12.23 - 10:34
#10
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Ну и вершина деградации личности, когда говорят не «убиваем», а «работаем». Это сразу бан / отписка.

Давайте сохраним человечность хотябы тут, а то оно в нашу пору отступает по всем фронтам.

Соболезную родным и близким :( Ужасная трагедия :( Слишком большая для нашего города :(
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