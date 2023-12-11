Re: Очередное переименование в Костанайской области

Отправлено: - 10:33

Статья очень однобокая, нет информации как хотят назвать и почему хотят. Наверное автор до сих пор ездит на москвиче, и почему он пользуется интернетом?! Самое интересное, что для автора это самая главная проблема, как будто других нет которые он мог осветить. В целом из статьи звучит так, если переименуют то перестану любить родину и уеду от сюда. Автор не дал информации почему ему так дорого. Люди имя меняют в течение жизни или берут псевдоним, чтобы изменить судьбу.