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Очередное переименование в Костанайской области
Очередное переименование в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48183
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3628
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
Опять наверное какая то инициативная группа с шилом в одном месте постаралась? Власти с маниакальным упорством стараются проводить не популярные решения. Я уже говорил , что старые названия это самоидентификация для людей живущих там, можно сказать одна из пуповин привязывающих к этому месту. Даже если это 50 лет СССР. Давно уже нет перевалбазы, даже в моём детстве её не было. А до сих пор есть ребята с "переваловки".
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3198
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 15:04
Затоболовка ведь сразу стала мегаполисом круче Нью-Йорка сразу после пермименования в Тобыл. Так и с Октябрьским будет. Сразу после переименования, как по мановению волшебной палочки, жизнь там будет лучше чем в Париже. Не понимают сельчане что им хорошо сделать хотят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6519
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 17:41
Моя подруга ехала из Астаны, ее друзья взялись довести до рудного, а я хотел ее встретить, все таки после операции, суставы меняли. Смотрю на ватцап пришло сообщение: проезжаем Тобол. Оказывается довезли ее до станции Тобол что возле лисаковска, а там по разумению водителя до рудного подать рукой. Тут я звоню подруге, куда подъехать, где ее встретить? Она никак не понимает,не может объяснить, а я думаю город тобыл бывший затоболбск
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 18:12
Такое впечатление складывается, что кто-то специально запускает эти многоходовочки, чтобы будоражить и ссорить народ, а потом "нужную рыбку " ловить в мутной воде.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34326
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 19:03
Соберут те или иные, пусть так и будет.
Жаль, что нши активисты предали тогда улицу Тарана, плевать им было.
Да и кинотеатр профукали..
Так и живем, все все пофиг.
Жаль, что нши активисты предали тогда улицу Тарана, плевать им было.
Да и кинотеатр профукали..
Так и живем, все все пофиг.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1340
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 12.12.23 - 11:47
Цитата:
Да не всем.. Я тоже против этих подлых переименований. И дело даже не в русскости названия,а совсем в другом. Те же подлецы падали в ноги к нурике,а потом лишали его привилегий. Низко и подло это всё.
111:
все все пофиг
все все пофиг
Да не всем.. Я тоже против этих подлых переименований. И дело даже не в русскости названия,а совсем в другом. Те же подлецы падали в ноги к нурике,а потом лишали его привилегий. Низко и подло это всё.
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 12.12.23 - 12:44
Цитата:
И очень мерзко. А эти шакалы пинают умирающего льва и мнят себя героями. Противно!
Сабыр:
Низко и подло это всё.
Низко и подло это всё.
И очень мерзко. А эти шакалы пинают умирающего льва и мнят себя героями. Противно!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 890
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 12.12.23 - 19:03
Как был Затобольском, так им и остался. Как и Красный партизан.
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 43
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 13.12.23 - 10:33
Статья очень однобокая, нет информации как хотят назвать и почему хотят. Наверное автор до сих пор ездит на москвиче, и почему он пользуется интернетом?! Самое интересное, что для автора это самая главная проблема, как будто других нет которые он мог осветить. В целом из статьи звучит так, если переименуют то перестану любить родину и уеду от сюда. Автор не дал информации почему ему так дорого. Люди имя меняют в течение жизни или берут псевдоним, чтобы изменить судьбу.
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