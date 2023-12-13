Отправлено: - 10:03

nmv85:

Прям не знаю как на них выучить его.

Цитата:Да ладно, деньги лишними не бывают. Гордитесь, что вы первые. Мы так вообще, о каких то выплатах со стороны государства не задумывались. И без них как то неплохо жили