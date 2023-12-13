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≡ Стало известно, сколько будут платить по программе «Нацфонд — детям»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48183
Стало известно, сколько будут платить по программе «Нацфонд — детям»
Отправлено: 13.12.23 - 09:51
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Выплаты по программе «Нацфонд — детям» начнутся с 1 февраля 2024 года. Их смогут получать все дети в возрасте до 18 лет, имеющие гражданство Казахстана. Сумма составит около трех-четырех тысяч долларов с рождения до 18 лет.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
150
Re: Стало известно, сколько будут платить по программе «Нацфонд...
Отправлено: 13.12.23 - 09:51
#1
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Моему ребенку в мае 18, я так понимаю он получит за 4,5 месяца, даже страшно представить какая там сумма будет. Прям не знаю как на них выучить его.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3628
Re: Стало известно, сколько будут платить по программе «Нацфонд...
Отправлено: 13.12.23 - 10:03
#2
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Цитата:
nmv85:
Прям не знаю как на них выучить его.

Да ладно, деньги лишними не бывают. Гордитесь, что вы первые. Мы так вообще, о каких то выплатах со стороны государства не задумывались. И без них как то неплохо жили
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