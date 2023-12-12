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≡ Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и нарушение правил использования газобаллонного оборудования, установленного на машинах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48183
Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и нарушение правил использования газобаллонного оборудования, установленного на машинах
Отправлено: 12.12.23 - 16:28
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Об этом сегодня шла речь на заседании областного акимата. Эта версия, по заявлению представителя ДЧС, также проверяется в рамках возбужденного по факту происшествия уголовного дела. ЧП произошло 11 декабря. Три человека погибли.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1544
Re: Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и...
Отправлено: 12.12.23 - 16:28
#1
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Цитата:
Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и нарушение правил использования газобаллонного оборудования, установленного на машинах

Источник:

Это уже второй случай в Костанае! Не заправляйте автогазом автотранспорт использующих не сертифицированное оборудование!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3628
Re: Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и...
Отправлено: 13.12.23 - 09:25
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
автотранспорт использующих не сертифицированное оборудование!

Это достаточно трагичный , но повод для чиновников устроить масштабную проверку всех авто с газбалонным оборудованием. Это сейчас политика партии и правительства уменьшить их количество.
Профайл
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