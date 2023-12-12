Отправлено: - 17:24

Что-то где-то я краем уха слышал про "свободное передвижение товаров, услуг и рабочей силы" в рамках ЕАЭС... Показалось?Ибо, по логике, это самое "свободное передвижение" предполагает не расширение, а, скорее, ликвидацию этих ПП... Вплоть до простого шлагбаума с одним пограничником для проверки документов. А то и вообще свободный, без кавычек, проезд. "Как в Европе", на которую у нас так любят ссылаться.Но, сдаётся мне, нашим чиновникам это никак не выгодно. Такие деньги мимо их кармана протекать будут. Это ж они и до инфарктов дойдут...