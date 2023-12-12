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≡ 12 писем Деду Морозу. Ищем помощников, благодаря которым мы сможем отвезти подарки авторам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48181
12 писем Деду Морозу. Ищем помощников, благодаря которым мы сможем отвезти подарки авторам
Отправлено: 12.12.23 - 18:56
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Следуя новым правилам проведения предновогодней акции, мы отобрали 12 самых тёплых детских посланий из Костаная, чтобы доставить подарки авторам этих писем ближе к новогодним каникулам.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
890
Re: 12 писем Деду Морозу. Ищем помощников, благодаря которым мы...
Отправлено: 12.12.23 - 18:56
#1
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Можно ещё скинуться всем, каждый по чуть-чуть и всем подарки будут
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1544
Re: 12 писем Деду Морозу. Ищем помощников, благодаря которым мы...
Отправлено: 12.12.23 - 21:21
#2
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