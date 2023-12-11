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График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48181
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
Последние рейсы маршрутных автобусов будут в 9 вечера. Об этом только что сообщили в акимате города. Решение было принято в связи с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.
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Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 662
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
Показательное фото кстати
Тротуар весь во льду
Тротуар весь во льду
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 351
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:08
Цитата:
выходит сибиряки на весь честной ютупчк бессовестно лгут о том как они зимой на дизельных автомобилях ездят?? перемерзает топливо же!!!
с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.
Источник:
Источник:
выходит сибиряки на весь честной ютупчк бессовестно лгут о том как они зимой на дизельных автомобилях ездят?? перемерзает топливо же!!!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1173
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:12
акимат, а вы, оказывается, в доле.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 708
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:35
.......как тралейбусы пришлись сейчас кстати но увы таковых нет....а как мы добирались без проблем 1. КСК — Автовокзал 2. КСК — ЖД Вокзал 3. ЖД Вокзал — Автовокзал 4. КСК — Карбышева.Чудненько было.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 708
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:38
Троллейбусное движение было открыто 28 декабря 1989 года по маршруту КСК (Камвольно-Суконный Комбинат) — Центральный рынок. К этому моменту были сданы в эксплуатацию административный корпус, четыре тяговые подстанции и контактная сеть по этому маршруту. Депо было рассчитано на 50 машино-мест с возможностью расширения до ста. Изначально в парке работало около 280 человек.[1] Позже был продлён до автовокзала на юге города маршрут номер 1, запущены маршруты 2, 3 и 4. В 1991 году на линию выходило до 50 троллейбусов, и велись переговоры о расширении депо.В 2005 году движение было остановлено, однако нет никаких данных относительно причин этого. Известно, что это случилось не позднее июля. К сентябрю в парке оставалось 7 машин, однако контактная сеть на всех четырёх маршрутах оставалась рабочей[3]. Говорилось о планах восстановления сети. В 2012 году сеть и тяговые станции были отключены и демонтированы. На сегодняшний день власти не планируют возрождение троллейбусного движения.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5348
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 23:02
Цитата://Просим отнестись с пониманием//
Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.
Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.
Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.
Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9625
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 01:07
Цитата:
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
electro:
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:51
Да, жестко всё
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:39]
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:39]
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:52
Цитата:
Неужели не окупается?
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:41]
Добринцофф:
только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
Неужели не окупается?
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:41]
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1544
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 01:56
Цитата:
Согласна! Бодяжат по старинке с бензином!
Добринцофф:
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
Согласна! Бодяжат по старинке с бензином!
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:57
Не тот коммент вписал, но с солярой да, не очень
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:40]
[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:40]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 351
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 07:06
Цитата:
нормально в рудном. вторые сутки на горняков стоит трактор с насосом, безостановочно перекачивая, как я понимаю, горячую воду из колодца в канашку, чтобы на дорогу не бежало.
Цитата:
подтверждаю, конкретно орская не замерзает при вчерашних погодных условиях. там на автобусах скорее проблемы с пневмоприводами и гидравликой начнутся чем замерзнет нормальное зимнее дт
ACROS:
Лишь бы в Рудном всё было гладко
Лишь бы в Рудном всё было гладко
нормально в рудном. вторые сутки на горняков стоит трактор с насосом, безостановочно перекачивая, как я понимаю, горячую воду из колодца в канашку, чтобы на дорогу не бежало.
Цитата:
Добринцофф: Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает
подтверждаю, конкретно орская не замерзает при вчерашних погодных условиях. там на автобусах скорее проблемы с пневмоприводами и гидравликой начнутся чем замерзнет нормальное зимнее дт
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 219
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 20:27
Цитата:
а переговоры с кем велись? построили систему тролейбусов при ссср, потом пришла свобода и началось разрушение Казахстана.все стало частным ,деньги по карманам ,какие тут уже тролейбусы.
родом из Шанхая2022:
В 1991 году на линию выходило до 50 троллейбусов, и велись переговоры о расширении депо.В 2005 году движение было остановлено, однако нет никаких данных относительно причин этого.
В 1991 году на линию выходило до 50 троллейбусов, и велись переговоры о расширении депо.В 2005 году движение было остановлено, однако нет никаких данных относительно причин этого.
а переговоры с кем велись? построили систему тролейбусов при ссср, потом пришла свобода и началось разрушение Казахстана.все стало частным ,деньги по карманам ,какие тут уже тролейбусы.
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