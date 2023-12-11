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≡ График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48181
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
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Последние рейсы маршрутных автобусов будут в 9 вечера. Об этом только что сообщили в акимате города. Решение было принято в связи с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
662
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 19:48
#1
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Показательное фото кстати :-)

Тротуар весь во льду
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
351
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:08
#2
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Цитата:
с понижением температуры и перемерзания зимнего дизельного топлива.

Источник:

выходит сибиряки на весь честной ютупчк бессовестно лгут о том как они зимой на дизельных автомобилях ездят?? перемерзает топливо же!!!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1173
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:12
#3
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акимат, а вы, оказывается, в доле.
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
708
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:35
#4
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.......как тралейбусы пришлись сейчас кстати но увы таковых нет....а как мы добирались без проблем 1. КСК — Автовокзал 2. КСК — ЖД Вокзал 3. ЖД Вокзал — Автовокзал 4. КСК — Карбышева.Чудненько было.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
708
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 22:38
#5
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Троллейбусное движение было открыто 28 декабря 1989 года по маршруту КСК (Камвольно-Суконный Комбинат) — Центральный рынок. К этому моменту были сданы в эксплуатацию административный корпус, четыре тяговые подстанции и контактная сеть по этому маршруту. Депо было рассчитано на 50 машино-мест с возможностью расширения до ста. Изначально в парке работало около 280 человек.[1] Позже был продлён до автовокзала на юге города маршрут номер 1, запущены маршруты 2, 3 и 4. В 1991 году на линию выходило до 50 троллейбусов, и велись переговоры о расширении депо.В 2005 году движение было остановлено, однако нет никаких данных относительно причин этого. Известно, что это случилось не позднее июля. К сентябрю в парке оставалось 7 машин, однако контактная сеть на всех четырёх маршрутах оставалась рабочей[3]. Говорилось о планах восстановления сети. В 2012 году сеть и тяговые станции были отключены и демонтированы. На сегодняшний день власти не планируют возрождение троллейбусного движения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5348
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 11.12.23 - 23:02
#6
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Цитата://Просим отнестись с пониманием//

Как часто стала власть употреблять эти слова: - особенно после коммунальных аварий в Степногорске, Актау, Экибастузе - я думаю что это только начало.
Лишь бы в Рудном всё было гладко. Президент второй раз не приедет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9625
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 01:07
#7
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Цитата:
electro:
чтоб "зимняя" соляра замерзла, это надо постараться.

Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34325
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:51
#8
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Да, жестко всё

[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34325
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:52
#9
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Цитата:
Добринцофф:
только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.

Неужели не окупается?

[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:41]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1544
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 01:56
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает,только никто не будет в автобусы такую лить,дорого.

Согласна! Бодяжат по старинке с бензином!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34325
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 01:57
#11
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Не тот коммент вписал, но с солярой да, не очень

[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 07:40]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
351
График движение общественного транспорта сократили из-за мороза в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 07:06
#12
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Цитата:
ACROS:
Лишь бы в Рудном всё было гладко

нормально в рудном. вторые сутки на горняков стоит трактор с насосом, безостановочно перекачивая, как я понимаю, горячую воду из колодца в канашку, чтобы на дорогу не бежало.
Цитата:
Добринцофф: Зимняя,та что по 450 на АЗС,она нормальная не замерзает

подтверждаю, конкретно орская не замерзает при вчерашних погодных условиях. там на автобусах скорее проблемы с пневмоприводами и гидравликой начнутся чем замерзнет нормальное зимнее дт
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
219
Re: График движение общественного транспорта сократили из-за...
Отправлено: 12.12.23 - 20:27
#13
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
В 1991 году на линию выходило до 50 троллейбусов, и велись переговоры о расширении депо.В 2005 году движение было остановлено, однако нет никаких данных относительно причин этого.

а переговоры с кем велись? построили систему тролейбусов при ссср, потом пришла свобода и началось разрушение Казахстана.все стало частным ,деньги по карманам ,какие тут уже тролейбусы.
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