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≡ Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48181
Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
Отправлено: 12.12.23 - 14:07
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Информация прозвучала сегодня, 12 декабря, на заседании областного акимата. В этом году объем грузоперевозок, в том числе транзитных, в регионе существенно вырос. Требуется подтянуть инфраструктуру.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
371
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:07
#1
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Интересно, нормальный многоместный туалет заложат в проект (как на самом КПП, так и в конце очереди)?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1340
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:14
#2
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А я думаю что проблема в кадрах,а не в ширине дороги! Если бы все "окошки" работали то не было бы и очереди!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5348
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:59
#3
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Цитата://Строительно-монтажные работы планируется начать в 2025 год//

Это ПСД, потом само строительство в 2025 году- короче только в 2026 году увеличиться ( считаем что модернизация прошла успешно и ничто не разворовано) пропускная способность таможенного поста, теперь вопрос:

1) рост перевозок - 22% (2023 год) + 22%(2024 год) + 22% (2025 год) = 66 % рост за три года.
2) планируемая модернизация рассчитана на эти 66% роста??
3) или после 2026 года снова будут МОДЕРНИЗИРОВАТЬ по аналогии с псевдо-эрзац-гранитными БОРДЮРАМИ ???
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1089
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 17:24
#4
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Что-то где-то я краем уха слышал про "свободное передвижение товаров, услуг и рабочей силы" в рамках ЕАЭС... Показалось?
Ибо, по логике, это самое "свободное передвижение" предполагает не расширение, а, скорее, ликвидацию этих ПП... Вплоть до простого шлагбаума с одним пограничником для проверки документов. А то и вообще свободный, без кавычек, проезд. "Как в Европе", на которую у нас так любят ссылаться.
Но, сдаётся мне, нашим чиновникам это никак не выгодно. Такие деньги мимо их кармана протекать будут. Это ж они и до инфарктов дойдут... :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5348
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 18:59
#5
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Цитата:
Skeptic:
краем уха слышал


От Назарбаева, в его лекции перед студентами МГУ.
Идея то правильная, раз в одном сообществе живём, только как всегда извратили: - Россия свои правила под себя и разработала на правах сильного, ну и наши в ответ то же что нибудь придумывают, то карантин, то сибирская язва, то киргизам что нибудь впрягут или узбекам из-за воды то же что нибудь придумают.
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