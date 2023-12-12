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Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и нарушение правил использования газобаллонного оборудования, установленного на машинах
Причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и нарушение правил использования газобаллонного оборудования, установленного на машинах
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