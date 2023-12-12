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≡ В каких районах будут отключать электроэнергию до конца недели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48179
В каких районах будут отключать электроэнергию до конца недели в Костанае
Отправлено: 12.12.23 - 16:25
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План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6519
Re: В каких районах будут отключать электроэнергию до конца...
Отправлено: 12.12.23 - 16:25
#1
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Надо бы летом, стахановским методом исправить все огрехи, зимой этого делать никак нельзя. Например,у меня и у соседей насосы и вся электроника на отоплений остановится, что чревато колосальными убытками
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