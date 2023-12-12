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≡ Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до национального стандарта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48179
Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до национального стандарта
Отправлено: 12.12.23 - 15:03
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Развитие придорожного сервиса стало темой для обсуждения на заседании акимата Костанайской области сегодня, 12 декабря. Что сейчас есть и что завтра появится для комфорта людей в пути?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
497
Re: Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до...
Отправлено: 12.12.23 - 15:03
#1
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Шёл 2023 год, в Казахстане начались разговоры о туалетах на трассах. Ещё лет через тридцать, задумаются о переработке мусора.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6519
Re: Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до...
Отправлено: 12.12.23 - 16:20
#2
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Неужели эти туалеты так актуальны. Например, я уже тридцать лет за рулём много раз ездил в Астану, так мы только в атбасаре остановились (заправиться, чай попить, туалет). На Челябинск только на границе, хотя по пути и Федоровка и качары. Сдается мне, это очередной проект как с колесом.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
371
Re: Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до...
Отправлено: 12.12.23 - 16:36
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
так мы только в атбасаре остановились

Все зависит от скорости "полета".
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1089
Re: Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до...
Отправлено: 12.12.23 - 17:32
#4
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Акимату бы задуматься над этими Тобылами. Город, посёлок...
Местные с трудом понимают, о чём речь, а из других областей приезжающие голову сломают, пока разберутся, где они.
Я уже не говорю про так ожидаемых нашими чиновниками интуристах. :-)
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