Почему теплые остановки в Костанае никого не согревают?
Отправлено: 12.12.23 - 14:05
Цитата://ее название Бейсенов обещал сообщить позже.//
Никогда в это не поверю, просто держит народ, как сказал бы Макс, за БАРАНОВ: - в противном случае это и НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ и НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ и НИКЧЁМНЫЙ работник страдающий деменциии, который должен ОСВОБОДИТЬ место для другого более профессинально подготовленного государственого клерка.
Цитата://Об их необходимости еще в прошлом году говорил аким Костанайской области//
Тоже, с наряду с высотками, его идея ?? Блиннннн !!!- ваааще продвинутый мужчина !!!
Только народ его не хочет понимать - то против этих высоток, то недовольны тёплыми туал...., пардон остановками.
Не в то время, и не в том месте работает, наверное.
Интересно, Макс, у вас тоже митинги против строительства высоток проводяться или как то по другому стороны договариваются ???
И по поводу тёплых остановок: - В Канаде или например в Норвегии есть такие же тёплые остановки ??
И вообще смысл их установок из-за пару дней сильного мороза, у нас: -
1)деньги некуда девать??? ( лучше тёплые туалеты на трассах построили бы, или хотя бы в сельских школах)
2) покрыть недостатки работы автобусных парков в не соблюдении интервала движения ?? ( если будут ходить как они ЗАЯВЛЯЛИ через 5-10 минут, то нет необходимости в тёплых остановках и самое главное и затратное - в их круглогодичном СОДЕРЖАНИИ
[Исправлено: ACROS, 12.12.2023 - 14:13]