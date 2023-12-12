Re: Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до...

Отправлено: - 16:20

Неужели эти туалеты так актуальны. Например, я уже тридцать лет за рулём много раз ездил в Астану, так мы только в атбасаре остановились (заправиться, чай попить, туалет). На Челябинск только на границе, хотя по пути и Федоровка и качары. Сдается мне, это очередной проект как с колесом.