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≡ Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48179
Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
Отправлено: 10.12.23 - 18:07
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Внутри находилась пожилая хозяйка. Пока автоцистерны разворачивались для тушения, звено газо-дымо-защитников приступило к поиску пострадавшей. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34319
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 18:07
#1
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Круто блин.
Молодец.
Вообще все пожарники молодцы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34319
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 18:08
#2
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А вообще, это что за такой район, где по пять газовых балонов держат прямо у печи?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5344
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 18:58
#3
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Цитата:
111:
за такой район


Судя по фото, дом газофицирован, по крайней мере видать подводящие трубы проходящие по стене дома.

А парень молодец: - если бы волна взрыва прошла по другому ?
Действительно- Герой!!!

Ну и как обычно- власть ПОДМАЗАЛАСЬ, по аналогии с торжественным вручением ключей от бюджетных домов, с последующими скандалами по поводу недоделок, неприкрученных розеток, отклеивающих обоев, плохо закрывающих дверей, продуваемых окон и прочих прелестей бурного строительства.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1543
Re: Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности...
Отправлено: 10.12.23 - 19:51
#4
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Цитата:
ACROS:
Ну и как обычно- власть ПОДМАЗАЛАСЬ,

Зачем цепляетесь за власть? Наверное если бы пришёл губернатор с рф..вы бы тут цыганку без музыки с выходом наяривали...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5344
Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
Отправлено: 10.12.23 - 20:12
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
.вы бы тут цыганку без музыки с выходом наяривали.


Зачем мне цыганка с каким то русским губернатором: - камажай с кара жоргой сбацал бы.
Нафига мне ихние танцы, когда свои есть.
Я не цепляюсь: - я высказываю своё мнение- дешёвый пиар областного акима и всё тут.
Есть начальник департамента МЧС, пусть он и поздравляет.
Акиму есть где и как отвечать: - например по пресловутым и ИМ же задуманным строительству городских высоток, обещанному им же стопроцентному освещению сельских посёлков, обещанному им же стопроцентному ремонту внутрипоселковых дорог и подьездных путей ко ВСЕМ поселкам.

[Исправлено: Gljuk, 10.12.2023 - 21:00]
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
218
Пострадали от взрыва, но продолжили поиски - Подробности пожара в частном доме в Костанае рассказали в ДЧС
Отправлено: 12.12.23 - 14:55
#6
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Цитата:
111:

А не лучше пожары предупреждать,что бы потом геройски не тушить, в чем геройство, женщину не спасли, балкон взорвался, пострадал, так у него работа такая. В советские времена пожарники ходили по домам и проверяли безопасность, сейчас хранит 5 балонов с газом и всем безразлично. Вот у *1* стоят в квартире дымовые датчики с извещателями за копейки, скажу-нет. А ночью при задымлении, кто разбудит? А практика показывает, что лю ди гибнут сонные от дыма, не успевают выскочить, где работа пожарных инспекторов? Могу только пожелать не нарушать правила пожарной безопасности и освободить от хлама коридоры, и установить пожарные извещатели.
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