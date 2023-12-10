Отправлено: - 14:55

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Цитата:А не лучше пожары предупреждать,что бы потом геройски не тушить, в чем геройство, женщину не спасли, балкон взорвался, пострадал, так у него работа такая. В советские времена пожарники ходили по домам и проверяли безопасность, сейчас хранит 5 балонов с газом и всем безразлично. Вот у *1* стоят в квартире дымовые датчики с извещателями за копейки, скажу-нет. А ночью при задымлении, кто разбудит? А практика показывает, что лю ди гибнут сонные от дыма, не успевают выскочить, где работа пожарных инспекторов? Могу только пожелать не нарушать правила пожарной безопасности и освободить от хлама коридоры, и установить пожарные извещатели.