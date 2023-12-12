Отправлено: - 11:45

nmv85:

Где они видели пенсию в 120.000 т это единицы кто так получает. остальные 80-90

Цитата:Кто лодырничал те и получают 80-90...все мой соседи менше 170000 не плучают..как прочитаешь криминальные сводки так пенсы такие бешенные накопления имеют мама дорогая...