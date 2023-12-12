НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Сравните с МЗП". Министр труда ответила, достаточно ли для жизни пенсии в 120 тысяч тенге
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48179
"Сравните с МЗП". Министр труда ответила, достаточно ли для жизни пенсии в 120 тысяч тенге
Отправлено: 12.12.23 - 11:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась о размере средней пенсионной выплаты. Журналисты спросили министра, достаточно ли повышения пенсий на 9% с 1 января 2024 года при нынешнем росте цен.
Читать новость

nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
149
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 11:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где они видели пенсию в 120.000 т это единицы кто так получает. остальные 80-90
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
187
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 11:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот только повышение минимальной заработной платы автоматически влечет повышение цен на все и разгон инфляции.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6519
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 11:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя знакомая получает 65тысяч,а приятель инвалид по зрению 75тысяч, бывший опер 240тысяч и ещё попутно работает судебным исполнителем.
Профайл Посетить вебсайт
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1543
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 11:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
Где они видели пенсию в 120.000 т это единицы кто так получает. остальные 80-90

Кто лодырничал те и получают 80-90...все мой соседи менше 170000 не плучают..как прочитаешь криминальные сводки так пенсы такие бешенные накопления имеют мама дорогая...
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1154
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 11:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врёт и не краснеет, в прошлом году инфляция была 23%,а пенсию повысили на 7 или на 9%. Пенсионные сбережения тоже не растут, а тают ежемесячно.
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
187
"Сравните с МЗП". Министр труда ответила, достаточно ли для жизни пенсии в 120 тысяч тенге
Отправлено: 12.12.23 - 11:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну на майбахи то цены не увеличились поэтому и инфляция низкая
Профайл
nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
149
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 12:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревне никто не получает такую пенсию хотя стаж отработан. И пусть не несут что средняя 120.000 . Вы не знаете как и на что там люди выживают.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5344
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 14:32
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
бывший опер 240тысяч


Как мне обьснил знакомый полковник, начальник РОВД, это: - плата за потенциальную возможность быть ЗАСТРЕЛЯННЫМ на работе.

Цитата:
Дантист:
в прошлом году инфляция была 23%,а пенсию повысили на 7 или на 9%


Читайте внимательно слова министра: - ПРОГНОЗИРУЕМАЯ инфляция, то есть закладываемая в бюджет, а ваши приведённые цифры - это РЕАЛЬНАЯ инфляция.

Если по вашим цифрам, то: 23% + 2% = ежегодная 25% индексации пенсии - правительство НИКОГДА на такое не пойдёт.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1154
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 14:46
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не по моим,а по данным нацбанка, которые он присылает вместе с информацией о движении на пенсионном счёте ежемесячно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34319
Re: "Сравните с МЗП". Министр труда ответила,...
Отправлено: 12.12.23 - 14:51
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врет конечно, наш дед 76 тысяч получает.
Государство лжец
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS