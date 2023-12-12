НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48176
Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте пропуска «Кайрак»?
Отправлено: 12.12.23 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация прозвучала сегодня, 12 декабря, на заседании областного акимата. В этом году объем грузоперевозок, в том числе транзитных, в регионе существенно вырос. Требуется подтянуть инфраструктуру.
Читать новость

5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
370
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, нормальный многоместный туалет заложат в проект (как на самом КПП, так и в конце очереди)?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1340
Re: Когда начнут давно обещанную реконструкцию на пункте...
Отправлено: 12.12.23 - 14:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думаю что проблема в кадрах,а не в ширине дороги! Если бы все "окошки" работали то не было бы и очереди!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: 5555

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS