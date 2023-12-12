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≡ Почему теплые остановки в Костанае никого не согревают?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48176
Почему теплые остановки в Костанае никого не согревают?
Отправлено: 12.12.23 - 12:27
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- Что за халатное отношение к людям?! - написала сегодня, 12 декабря, в редакционный WhatsApp читательница, приславшая видео остановки «Бульвар Молодежи» в районе КСК. И обратилась к акиму города.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21265
Re: Почему теплые остановки в Костанае никого не согревают?
Отправлено: 12.12.23 - 12:27
#1
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Цитата:
- Теплые остановочные павильоны закрыты, так как не подключены к электросетям. 

Чё, солнечная батарея не тянет? :lol:
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
94
Re: Почему теплые остановки в Костанае никого не согревают?
Отправлено: 12.12.23 - 12:38
#2
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- Вообще, такой капризный народ пошёл ! Бассейн им отгрохали, а они - почему воду не налили?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5342
Почему теплые остановки в Костанае никого не согревают?
Отправлено: 12.12.23 - 14:05
#3
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Цитата://ее название Бейсенов обещал сообщить позже.//

Никогда в это не поверю, просто держит народ, как сказал бы Макс, за БАРАНОВ: - в противном случае это и НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ и НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ и НИКЧЁМНЫЙ работник страдающий деменциии, который должен ОСВОБОДИТЬ место для другого более профессинально подготовленного государственого клерка.

Цитата://Об их необходимости еще в прошлом году говорил аким Костанайской области//

Тоже, с наряду с высотками, его идея ?? Блиннннн !!!- ваааще продвинутый мужчина !!!
Только народ его не хочет понимать - то против этих высоток, то недовольны тёплыми туал...., пардон остановками.
Не в то время, и не в том месте работает, наверное.
Интересно, Макс, у вас тоже митинги против строительства высоток проводяться или как то по другому стороны договариваются ???

И по поводу тёплых остановок: - В Канаде или например в Норвегии есть такие же тёплые остановки ??

И вообще смысл их установок из-за пару дней сильного мороза, у нас: -
1)деньги некуда девать??? ( лучше тёплые туалеты на трассах построили бы, или хотя бы в сельских школах)
2) покрыть недостатки работы автобусных парков в не соблюдении интервала движения ?? ( если будут ходить как они ЗАЯВЛЯЛИ через 5-10 минут, то нет необходимости в тёплых остановках и самое главное и затратное - в их круглогодичном СОДЕРЖАНИИ

[Исправлено: ACROS, 12.12.2023 - 14:13]
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