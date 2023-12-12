НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48176
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 10:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премия 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех», вручена ее детям Али и Киане Рахмани.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34317
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 10:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно.
Хотела жить по европейски, уехала бы сразу в Ойропу.
Иран это мусульманская страна, и идти против мусульман в мусульманской стране, это приговор.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3198
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
идти против мусульман в мусульманской стране, это приговор.

Во времена правления шаха Иран был вполне себе светской страной. Но потом к власти пришли религиозные фанатики.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34317
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Но потом к власти пришли религиозные фанатики

Ну, народ их выбрал.
Тут ничего не поделать.
Ближайший союзник Ирана, тоже вон, в который раз там выбирают Безумца, и ничего, живут нормально, хотя и без унитазов, воды, газа и угля, да и без денег.
Но Безумца каждый раз вот выбирают..

[Исправлено: 111, 12.12.2023 - 11:08]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1340
Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
правления шаха Иран был

Вчера смотрел Настю Туман про Иран и был удивлён что на улицах стали попадаться непокрытые женщины. А в 70е да,было оч хорошо в Иране и вполне возможно начнут трезветь от фанатизма и норм заживут. И смотр у них вообще нитак всё печально как говорят.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34317
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 11:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Иран мощнейшая мусульманская страна.
Казахстану следовало бы поучиться у них, как стать действительно Великой страной.
По законам Шариата начать отрезать руки всем ворам, коррупционерам, и тд.
И тогда мы как они, начнем производить самолеты, атомные бомбы, те же Шахеды..
Нам не хватает только какого то толчка.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5342
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 13:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но


Нашего бывшего елбасы - снова прокатили: - когда же ему дадут ??
И книгу недавно почему то написал, которую распространили в узких, ну в очень узких кругах, где он себя обелил до такой степени, что - вот он - явный претендент на Нобелевку.
Я думаю и судя по биографии лауреатов, тут секрет простой в получении Нобелевки по миру: - надо в обязательном порядке выкрикнуть пару лозунгов против действующего режима власти и отсидеть пару лет в тюряге.
Крикнуть то он сможет наверное, но вот захочет ли сделать второе ?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5342
Re: Нобелевскую премию мира присудили в Норвегии
Отправлено: 12.12.23 - 13:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Безумца


Кстати: - он наверное снова или в очередной раз "Человек года", по версии NYT.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: 5555

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS