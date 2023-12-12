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"Сравните с МЗП". Министр труда ответила, достаточно ли для жизни пенсии в 120 тысяч тенге
"Сравните с МЗП". Министр труда ответила, достаточно ли для жизни пенсии в 120 тысяч тенге
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